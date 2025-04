Geppi Cucciari

Il Premio Strega 2025 ha selezionato i 12 finalisti che si contenderanno la vittoria. Dalle storie di autofiction alla follia, passando per la famiglia e la crisi della Storia, ecco i temi di quest'edizione e gli autori in gara.

Sono stati annunciati i 12 finalisti del Premio Strega 2025, che quest'anno hanno suscitato particolare attenzione per la varietà e la profondità dei temi trattati.

Come ha sottolineato Melania G. Mazzucco, presidente del comitato direttivo, dei 81 romanzi proposti, 51 erano di scrittori e 30 di scrittrici, confermando l'equilibrio di genere che caratterizza anche quest'edizione del premio.

Le opere selezionate riflettono le tendenze attuali nella letteratura italiana, portando in primo piano la narrazione dell'«Io» e l'autofiction, un fenomeno che racconta le vite e le esperienze personali con un approccio talvolta crudo e realistico. La famiglia, vista come un microcosmo di apprendimento e crescita, è un altro tema ricorrente, con romanzi che esplorano le dinamiche familiari tradizionali o soffocanti, come nei lavori di Bajani e Terranova. La ricerca del padre e la crisi della Storia, come in Van Straten, completano il quadro di quest'edizione.

Tuttavia, il tema dominante è quello della follia, intesa come il crollo psicologico, la depressione e la frammentazione dell'«Io». In un anno in cui la salute mentale è diventata una vera e propria emergenza sociale, il Premio Strega ha dato voce a scrittori che esplorano la fragilità della mente umana, senza ricorrere a facili stereotipi, ma cercando angolazioni inedite e originali.

In un contesto in cui le piccole e medie case editrici sfidano quelle più affermate, come Mondadori e Feltrinelli, il Premio Strega continua a premiare l'originalità e la ricerca della «perla più preziosa». Non è un caso che, nel 2023, il premio sia andato a Ada D'Adamo, autrice emergente, con Come d'aria, pubblicato dalla piccola casa editrice Elliott.

Tra i romanzi che, purtroppo, sono stati esclusi dalla rosa dei finalisti, troviamo I giorni di vetro di Nicoletta Verna, un racconto del Ventennio fascista che ha conquistato molti lettori, e Paradiso di Michele Masneri, un'opera ironica e surreale che aveva suscitato l'interesse per la sua originalità.

Ecco i 12 finalisti che si contenderanno il Premio Strega 2025:

Portofino blues di Valerio Aiolli (Voland), proposto da Laura Bosio

La signora Meraviglia di Saba Anglana (Sellerio), proposto da Igiaba Scego

L'anniversario di Andrea Bajani (Feltrinelli), proposto da Emanuele Trevi

Poveri a noi di Elvio Carrieri (Ventanas), proposto da Valerio Berruti

Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel di Deborah Gambetta (Ponte alle Grazie), proposto da Claudia Durastanti

Di spalle a questo mondo di Wanda Marasco (Neri Pozza), proposto da Giulia Ciarapica

Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia di Renato Martinoni (Manni), proposto da Pietro Gibellini

Chiudo la porta e urlo di Paolo Nori (Mondadori), proposto da Giuseppe Antonelli

Perduto è questo mare di Elisabetta Rasy (Rizzoli), proposto da Giorgio Ficara

Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia di Michele Ruol (TerraRossa), proposto da Walter Veltroni

Quello che so di te di Nadia Terranova (Guanda), proposto da Salvatore Silvano Nigro

La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri di Giorgio van Straten (Laterza), proposto da Edoardo Nesi

La cinquina finale sarà annunciata il 4 giugno al Teatro Romano di Benevento, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il 3 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, in diretta televisiva su Rai 3. Con una lista di finalisti così variegata, la competizione si preannuncia intensa, con alcuni dei migliori romanzi dell'anno pronti a sfidarsi per il titolo di vincitore del Premio Strega 2025.