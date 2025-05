L'uomo avrebbe pianificato attacchi con pacchi bomba DHL. Hendrik Schmidt/dpa

Un sabotatore del Cremlino sarebbe stato arrestato in Svizzera. Lo riferisce «Der Spiegel».

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Tre ucraini sono stati arrestati in Germania e in Svizzera per sospetto sabotaggio per conto della Russia.

Gli inquirenti sospettano una serie pianificata di attentati esplosivi utilizzando pacchi manipolati

In un caso precedente, i ritardi all'aeroporto di Lipsia potrebbero aver evitato una catastrofe.

Ci sono altri casi che dimostrano come gli atti per destabilizzare l'Europa da parte della Russia stiano diventando più frequenti. Mostra di più

In un'operazione transfrontaliera, le autorità di sicurezza tedesche avrebbero sventato un tentativo di sabotaggio sostenuto molto verosimilmente dalle autorità russe.

Come riportato da «Der Spiegel», tre ucraini sono stati arrestati a Costanza, Colonia e in Svizzera. La Procura federale tedesca li accusa di aver agito come agenti in preparazione di attacchi.

Secondo le indagini, gli uomini avrebbero dichiarato a terzi di essere pronti a compiere gravi attentati incendiari ed esplosivi. Due dei sospetti sono in custodia e per il terzo è stato recentemente emesso un mandato di arresto.

Particolarmente esplosivo è il modus operandi: i sospetti avrebbero inviato consegne di pacchi con localizzatori GPS in Ucraina, apparentemente per spiare le rotte di trasporto e i tempi di risposta.

La tecnologia di tracciamento sarebbe stata acquistata in Svizzera e inoltrata a Colonia via Costanza prima di essere inviata nel Paese sotto attacco della Russia.

Un attacco sventato diversi mesi fa

Il caso fa parte di una serie di incidenti che hanno fatto alzare le antenne ai servizi di sicurezza europei.

Nel luglio 2024, un ordigno incendiario in un container per il trasporto aereo all'aeroporto di Lipsia ha provocato un rogo, poco prima che il pacco venisse caricato su un aereo della DHL. Solo un ritardo nel programma di volo ha apparentemente evitato una tragedia.

Un caso simile si è verificato poco dopo in un sito DHL di Birmingham.

Entrambi i pacchi, che secondo gli investigatori contenevano apparecchiature elettriche e liquidi, erano stati originariamente spediti in Lituania.

L'ufficio del procuratore federale tedesco ipotizza che le spedizioni fossero specificamente rivolte alle aziende di logistica e alle infrastrutture critiche.

Un tentativo di far deragliare i treni

Anche un caso più vecchio mostra quanto siano diventati concreti i tentativi russi di destabilizzare l'Europa: nella primavera del 2024, il russo-tedesco Dieter S. è stato arrestato in Baviera.

È accusato di aver spiato siti militari statunitensi, infrastrutture ferroviarie e impianti di produzione di attrezzature per la difesa.

Tra le altre cose, gli investigatori hanno scoperto piani per un attacco alle linee ferroviarie utilizzando una cosiddetta «scarpa di inibizione» o «scarpa d'arresto», un dispositivo che si piazza su un binario e che è in grado di far deragliare i treni.

Il processo contro le persone sospettate di essere coinvolte in questo caso inizierà la prossima settimana presso il Tribunale regionale superiore di Monaco.

Gli inquirenti sottolineano che il procedimento relativo agli ucraini recentemente arrestati è ancora in una fase iniziale, ma i sospetti sono seri.