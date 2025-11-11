Il giovane aveva chiesto a ChatGpt quale fosse il luogo ideale per l'attentato. (Foto simbolica) Keystone

Un diciottenne stava preparando un attentato terroristico al Festival della Cultura di Stoccolma lo scorso agosto, ma la polizia svedese è riuscita ad arrestarlo in tempo.

Keystone-SDA SDA

Il giovane, ora sotto processo nella capitale svedese, ha dichiarato la sua affiliazione con l'organizzazione terroristica Isis.

Secondo l'indagine, il piano ha iniziato a prendere forma nell'autunno del 2024, quando l'adolescente stava cercando il luogo più adatto per l'attacco, e chiese aiuto a ChatGpt, secondo quanto riportato dalla Tv di servizio pubblico svedese Svt.

A questo punto, la polizia ha stabilito un contatto con lui, fingendosi un coetaneo con idee estremiste simili. A febbraio, dopo che il diciottenne aveva effettuato un sopralluogo a Kungsträdgården, nel centro di Stoccolma, luogo scelto per la strage, è stato arrestato.

Oggi è iniziato il processo, in cui il giovane è accusato di preparazione di reati terroristici. L'udienza si svolgerà in gran parte a porte chiuse, data la natura sensibile di molti degli elementi presentati dall'accusa. Il suo avvocato, Johan Åkermark, ha dichiarato in aula che il suo cliente ammette l'adesione all'Isis e le minacce, ma respinge gli altri capi d'imputazione e contesta le richieste di risarcimento.

Il diciottenne, insieme a un diciassettenne residente a Malmö, è inoltre accusato di tentato omicidio in Germania nel 2024 e di partecipazione a un'organizzazione terroristica.