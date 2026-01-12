  1. Clienti privati
Non solo indignazione Presentata una denuncia penale contro la vignetta di Charlie Hebdo su Crans-Montana

Sven Ziegler

12.1.2026

La vignetta di «Charlie Hebdo» provoca indignazione.
Charlie Hebdo / Petar Marjanovic / Bildmontage blue News
Charlie Hebdo / Petar Marjanovic / Bildmontage blue News

Una vignetta pubblicata negli scorsi giorni sulla rivista satirica francese «Charlie Hebdo» sulla tragedia di Crans-Montana sta suscitando molta indignazione. Due persone del Vallese hanno deciso di presentare una denuncia penale per presunta violazione della dignità umana.

Sven Ziegler, Carsten Dörges

12.01.2026, 11:05

12.01.2026, 11:17

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Negli scorsi giorni la rivista satirica «Charlie Hebdo» ha pubblicato una vignetta che fa riferimento alla tragedia di Crans-Montana.
  • Due persone del Vallese hanno presentato una denuncia penale alla magistratura, invocando il diritto penale svizzero.
  • Nella denuncia la rivista viene accusata di aver deriso le sofferenze delle vittime e delle loro famiglie.
Mostra di più

L'ultima copertina della rivista satirica francese «Charlie Hebdo» ha scatenato una forte reazione in Svizzera. La vignetta si riferisce alla tragedia avvenuta nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite.

L'illustrazione mostra due sciatori avvolti dalle fiamme che scendono da una pista innevata. La didascalia dell'immagine è «La commedia dell'anno». Quest'ultima è stata rapidamente criticata sui social network in quanto irriverente e offensiva.

Ecco perché. Charlie Hebdo scatena polemiche per una vignetta su Crans-Montana

Ecco perchéCharlie Hebdo scatena polemiche per una vignetta su Crans-Montana

Denuncia alla magistratura vallesana

Come riporta il quotidiano «Le Nouvelliste», Béatrice e Stéphane Riand - un'autrice e un avvocato del Vallese - hanno presentato una denuncia penale, nella quale affermano di aver agito «non solo come cittadini vallesani, ma anche come genitori solidali con la sofferenza delle famiglie colpite dalla tragedia di Crans-Montana».

A loro avviso, la vignetta soddisfa il reato di cui all'articolo 135 del Codice penale svizzero. Questo riguarda la produzione e la distribuzione di rappresentazioni violente che violano gravemente la dignità umana.

Secondo la denuncia, il fatto che la vignetta faccia riferimento a una tragedia reale con numerose vittime minorenni ha un effetto aggravante.

Rivista satirica con una lunga storia di controversie

«Charlie Hebdo» è noto per le sue vignette provocatorie e spesso deliberatamente offensive. La rivista invoca regolarmente la libertà di stampa e di espressione, ma in passato è stata più volte criticata per la rappresentazione di atti di violenza o di morti reali.

Resta da vedere se l'annuncio porterà a un procedimento penale in Svizzera. Le autorità competenti non hanno ancora commentato la questione.

