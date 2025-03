Jon Stewart è andato su tutte le furie e nel farlo si è ferito. Comedy Central / The Daily Show

Momento scioccante al «The Daily Show»: il conduttore Jon Stewart ha spaccato con rabbia una tazza di caffè e si è ferito alla mano. Il pubblico ha reagito con orrore, ma l'uomo ha continuato il programma.

Hai fretta? blue News riassume per te Jon Stewart si è ferito durante un discorso indiavolato al «The Daily Show», quando ha spaccato con forza una tazza di caffè sulla scrivania.

Il motivo del suo sfogo erano i piani di austerità radicale del governo Trump e i prezzi dell'industria farmaceutica, per cui ha criticato anche Biden.

Nonostante la mano sanguinante, il presentatore ha continuato il suo discorso

Ha POI assicurato al pubblico scioccato che stava bene. Mostra di più

La satira può far male.

Ma è un'eccezione che finisca in modo così doloroso per il suo stesso autore. Durante una puntata di «The Daily Show», in onda su Comedy Central, il presentatore Jon Stewart si è fatto prendere da una tale rabbia da ferirsi a una mano.

Il pubblico presente alla registrazione ha reagito in modo scioccato, mentre il conduttore ha continuato il suo discorso impassibile.

Cosa ha fatto arrabbiare così tanto il 62enne e pluripremiato conduttore dello show?

Da un lato, i piani di taglio radicale dei costi del Dipartimento per l'efficienza del governo del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, appena istituito, e dall'altro le politiche di prezzo dell'industria farmaceutica.

In questo contesto, ha attaccato anche il predecessore di Trump, Joe Biden, che era stato celebrato per aver abbassato i prezzi di appena dieci farmaci.

«Una piccola goccia nell'oceano», si è infuriato Stewart, parlando dei sussidi già erogati dai contribuenti, sollevando una tazzina da caffè - e spaccandola con tutta la forza sulla scrivania.

Stewart: «Sto bene»

L'incidente ha turbato almeno per un attimo lo stesso conduttore: «Potrei dover andare presto in ospedale», ha detto Jon Stewart dopo aver valutato i danni alla mano destra.

Ma ha preferito nascondere l'arto ferito sotto la scrivania e continuare il suo monologo arrabbiato.

Quando il pubblico ha potuto vedere le dita coperte di sangue, ha reagito in modo scioccato. «Sto bene», ha assicurato Stewart. Non si sa se sia effettivamente andato in ospedale dopo la registrazione del programma.

Jon Stewart si è già ferito davanti alla telecamera

Jon Stewart è subentrato a «The Daily Show» al comico Craig Kilborn nel 1999 e ha condotto con successo il programma fino al 2014. Nel 2024 è stato annunciato che Stewart avrebbe ripreso le edizioni del lunedì.

Inizialmente voleva presentare lo show solo fino alle elezioni presidenziali, ma poi ha deciso di tornare in modo permanente.

Il newyorkese è noto per i suoi scatti d'ira satirici.

Nel 2011 si era già ferito una volta davanti alla telecamera con un frammento di vetro. Anche in quell'occasione aveva terminato il suo discorso prima di ricorrere alle cure mediche.