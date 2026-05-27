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«Ottime relazioni» tra i Paesi Il presidente polacco Karol Nawrocki ricevuto a Berna

SDA

27.5.2026 - 16:47

I due presidenti passano in rassegna le truppe
I due presidenti passano in rassegna le truppe
Keystone

Il presidente polacco Karol Nawrocki, assieme alla moglie, è stato ricevuto oggi a Berna con gli onori militari dal Consiglio federale in corpore. Assente solo Albert Rösti, dopo un recente intervento alla schiena.

Keystone-SDA

27.05.2026, 16:47

27.05.2026, 16:54

Assieme al presidente della Confederazione Guy Parmelin, Nawrocki ha sottolineato le «ottime relazioni» tra i due Paesi, in particolare in ambito economico e scientifico.

«Lo sviluppo della Polonia in numerosi settori è notevole», ha rilevato Parmelin al termine della cerimonia ufficiale in Piazza federale.

«In questo periodo di crescita economica e sociale, i due Paesi hanno consolidato le loro relazioni bilaterali in tutti i settori», ha aggiunto, dicendosi soddisfatto delle collaborazioni tra Berna e Varsavia, in particolare in materia di sicurezza e innovazione.

La Polonia è la principale destinazione delle esportazioni svizzere nell'Europa centrale. Nel 2025 il volume degli scambi commerciali è stato di quasi 6,5 miliardi di franchi.

Varsavia riceve la quota maggiore del secondo «miliardo di coesione» versato dalla Svizzera, pari a circa 320 milioni di franchi. Dal 1989 non è trascorso un decennio senza che un capo di Stato polacco fosse invitato dalla Svizzera.

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