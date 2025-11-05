  1. Clienti privati
SvizzeraUE I presidenti di Consiglio Nazionale e degli Stati discutono a Bruxelles di dazi sull'acciaio

SDA

5.11.2025 - 16:51

I presidenti del Consiglio nazionale Maja Riniker (PLR/AG) e degli Statiu Andrea Caroni (PLR/AR) erano oggi a Bruxelles (foto d'archivio)
Keystone

I dazi europei sull'acciaio sono stati oggi al centro dell'incontro a Bruxelles tra i presidenti del Consiglio nazionale Maja Riniker (PLR/AG) e degli Stati Andrea Caroni (PLR/AR) con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Keystone-SDA

05.11.2025, 16:51

05.11.2025, 16:54

Riniker, Metsola e Caroni hanno discusso della cooperazione economica e commerciale, ha riferito un portavoce dell'ufficio di Metsola all'agenzia Keystone-ATS. In tale occasione sono state affrontate le conseguenze per la Svizzera delle misure di protezione dell'acciaio proposte dalla Commissione europea.

In ottobre, la Commissione UE ha annunciato l'intenzione di proteggere la propria industria dall'eccesso di capacità produttiva a livello mondiale con dazi sull'acciaio. I nuovi tributi doganali sarebbero applicati anche alle importazioni di acciaio svizzero. Ciò è fonte di preoccupazione per l'industria interessata nella Confederazione.

Ulteriore incontro parlamentare

Sono stati inoltre discussi i rapporti tra Berna e Bruxelles in generale, lo stato attuale e i prossimi passi del pacchetto di accordi negoziato, nonché il ruolo della Svizzera nella politica estera. Sono stati «colloqui positivi», ha scritto Metsola in un post su X. Secondo il suo portavoce, l'incontro è stato organizzato su richiesta della delegazione elvetica.

La prossima settimana un'altra delegazione di Berna si recherà a Bruxelles. I membri della Commissione di politica estera delle Camere federali incontreranno i deputati del Parlamento europeo che si occupano del dossier svizzero.

