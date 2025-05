Presto si potrà raggiungere questa città italiana direttamente in treno

Presto ci saranno treni diretti da Zurigo all'Italia. sda

Le FFS stanno progettando nuovi collegamenti ferroviari internazionali, tra cui un collegamento diretto da Zurigo a Bolzano. Anche i viaggi verso la Germania saranno ampliati.

Redazione blue News

Hai fretta? blue News riassume per te Gli amanti del treno possono prenderne nota: a partire da dicembre 2026, le FFS prevedono un nuovo collegamento diretto da Zurigo a Bolzano via Innsbruck.

Sono inoltre previsti ulteriori ampliamenti della rete ferroviaria italiana e tedesca.

Nuovi collegamenti diurni e notturni collegheranno Zurigo con Firenze, Livorno, Venezia, Amburgo, Copenaghen e Malmö, tra gli altri.

A lungo termine, le FFS stanno valutando l'opportunità di introdurre propri treni ad alta velocità per i nuovi collegamenti internazionali. Mostra di più

Le FFS prevedono di introdurre un nuovo collegamento diretto da Zurigo via Innsbruck a Bolzano, il capoluogo dell'Alto Adige, a partire dal dicembre 2026. È stato confermato al «Forum Train Europe» di Lubiana.

Il tempo di percorrenza dovrebbe essere di circa sei ore e potrebbe ridursi di 60 minuti con l'apertura della galleria di base del Brennero nel 2032. Saranno utilizzati treni Giruno del produttore svizzero Stadler.

La collaborazione con le ferrovie italiane non è ancora stata chiarita del tutto e né le FFS né le ferrovie italiane si sono espresse in merito. L'Alto Adige è una destinazione popolare per i turisti svizzeri, con quasi 400'000 arrivi e 1,7 milioni di pernottamenti lo scorso anno.

Attualmente il viaggio è possibile solo cambiando treno, il che potrebbe rendere più interessante il nuovo collegamento diretto.

Presto ci sarà un treno diretto da Zurigo a Roma?

Oltre al nuovo collegamento con Bolzano, le FFS prevedono di prolungare l'attuale collegamento da Zurigo a Bologna fino a Firenze e di estendere il collegamento con Genova fino a Livorno.

Inoltre in futuro sono previsti due treni giornalieri da Zurigo a Venezia. Si sta discutendo anche di un possibile collegamento da Zurigo a Roma con treni Frecciarossa, ma non è ancora stato deciso.

Sono previste anche estensioni in direzione della Germania. A partire da dicembre 2026, un maggior numero di treni ICE viaggerà in Svizzera, con nuovi collegamenti per Briga. Il numero di partenze giornaliere dell'ICE da Berna, Zurigo e Coira verso la Germania sarà aumentato.

Le FFS stanno anche progettando di creare nuovi collegamenti diretti con la Germania con i treni Giruno, tra cui un collegamento da Lugano ad Amburgo via Lucerna e Basilea.

In arrivo treni notturni

Ci sono novità anche per gli appassionati di treni notturni: da dicembre le nuove composizioni Nightjet delle ÖBB saranno utilizzate sui treni notturni da Zurigo ad Amburgo e Amsterdam. Dalla primavera del 2026, saranno utilizzati anche sulla tratta per Vienna.

Le FFS stanno inoltre progettando un nuovo treno notturno stagionale da Basilea a Copenaghen e Malmö, che potrebbe circolare dalla primavera del 2026. Le FFS hanno richiesto al governo federale un cofinanziamento, reso possibile dalla legge sul CO2.

Al contrario i treni notturni previsti per Roma e Barcellona sono stati cancellati. A lungo termine però l'ex regia federale sta progettando treni diretti dalla Svizzera a Londra, nonostante le sfide legali e tecniche. Anche i treni diurni per Barcellona sono un'opzione.

Le FFS stanno valutando l'acquisto di propri treni ad alta velocità per avere maggiore influenza nelle trattative con le ferrovie straniere e per consentire nuovi collegamenti con la Svizzera.