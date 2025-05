È questo il futuro del volo? Il sedile in piedi «Skyrider». Instagram/Entrepreneurshipquote

C'è molta eccitazione per i presunti piani delle compagnie aeree low-cost di introdurre posti in piedi. Ma l'idea probabilmente non è realizzabile.

Hai fretta? blue News riassume per te Sui social media circolano voci secondo cui le compagnie aeree low-cost vorrebbero introdurre posti in piedi a partire dal 2026.

Non ci sono conferme ufficiali o piani concreti.

Un portale specializzato sottolinea che il posto in piedi non è ancora stato certificato e che ci sono molti ostacoli normativi che rendono irrealistica un'introduzione a breve termine. Mostra di più

Sui social media circolano voci sull'introduzione di posti in piedi sugli aerei delle compagnie low-cost a partire dal 2026.

Si sostiene che diverse compagnie aeree introdurranno questa disposizione non convenzionale per ridurre i costi. Tuttavia, non ci sono annunci o piani ufficiali a sostegno di queste affermazioni, come spiega il portale specializzato «Aerotelegraph».

La discussione è stata innescata dall'account Instagram «Entrepreneurshipquote», che conta 2,8 milioni di follower. «In una mossa coraggiosa per ridurre i costi dei voli, diverse compagnie aeree low-cost introdurranno opzioni di posti in piedi a partire dal 2026», si legge nel testo di accompagnamento.

A suo dire, dopo lunghe discussioni, questa disposizione di posti a sedere non convenzionale ha finalmente soddisfatto i requisiti di legge e superato le valutazioni di sicurezza.

Il sedile «Skyrider», presentato per la prima volta da Avio Interiors nel 2010, serve come esempio di posti in piedi nel post in questione. Si tratta di un misto tra sedile di aereo, sgabello da bar e sella; ed è stato rivisto più volte negli ultimi anni.

L'introduzione rimane probabilmente irrealistica

Per quanto lo «Skyrider» riceva attenzione, è improbabile che divenga più di un concetto. «È irrealistico che una compagnia aerea pianifichi per il prossimo anno un sedile che non è ancora stato approvato», scrive il portale specializzato «Aerotelegraph».

Infatti, prima che un nuovo sedile possa essere messo in funzione, è necessario il via libera delle autorità. E questo per ogni singolo modello di aereo.

Anche le piccole modifiche ai sedili esistenti richiedono spesso mesi. Inoltre, esistono limiti legali al numero di passeggeri ammessi su un aereo, il che rende i posti in piedi ancora meno attraenti.

Avio Interiors ha anche chiarito che lo «Skyrider« non è inteso come un sedile particolare, ma come un'innovazione di design per esplorare i limiti del possibile.