Con il titolo «Romance scam: il vero amore non costa nulla» la Prevenzione Svizzera della Criminalità, i Corpi di polizia cantonali e comunali lanceranno a inizio marzo una campagna contro le truffe d'amore in internet che durerà fino a maggio.

La regola più importante è non trasferire denaro. Rispettare questa regola può essere una sfida, in quanto i truffatori manipolano in modo mirato sentimenti come l'amore, la compassione e la lealtà, ha comunicato oggi Prevenzione Svizzera della Criminalità (PSC).

Tuttavia, chi non versa denaro viene lasciato in pace più rapidamente. La relazione si interrompe prima di iniziare a occupare un posto importante nella vita delle persone interessate diminuendo così il rischio di soffrire, viene precisato.

Queste cosiddette truffe sentimentali iniziano spesso con una richiesta di contatto online. Gli autori creano prima una dipendenza emotiva e poi approfittano della disponibilità della vittima.

Molte delle persone colpite conservano la speranza di trovare l'amore e non vogliono ammettere la truffa per molto tempo. E quando questa diventa evidente, si vergognano e non denunciano gli autori.

Secondo l'Istituto di lotta alla criminalità economica (ILCE) di Neuchâtel, i truffatori operano a livello internazionale, in parte a orari di lavoro fissi e con istruzioni chiare. Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, riescono anche a superare le barriere linguistiche e ad apparire credibili.

Chiunque può cadere vittima di una simile truffa, viene sottolineato. Con video, post sui social media e un sito web, la PSC e i Corpi di polizia spiegano il modus operandi dei truffatori e le conseguenze per le vittime.