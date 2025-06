Le estati estremamente calde sono sempre più frequenti in Europa (immagine d'archivio). Julian Stratenschulte/dpa

La Svizzera si sta riscaldando più velocemente del previsto, nonostante i modelli climatici di solito prevedano correttamente gli sviluppi globali. Ciò sta influenzando anche il comportamento di viaggio, sempre più persone cercano destinazioni più fresche.

Lea Oetiker Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te I modelli climatici si sono rivelati generalmente affidabili, ma il riscaldamento in Svizzera è più forte del previsto.

Ciò è dovuto alla diminuzione del particolato e all'aumento dell'alta pressione.

Per questo motivo sempre più svizzeri si recano in regioni più fresche e settentrionali. Mostra di più

I modelli climatici degli ultimi decenni si sono dimostrati sorprendentemente affidabili, almeno per quanto riguarda gli sviluppi globali. È quanto afferma il climatologo Erich Fischer a blue News.

Le previsioni fatte a partire dagli anni '90 si sono ampiamente concretizzate su scala globale. Da allora i modelli sono stati perfezionati sempre di più, tanto che le tendenze sono ora mappate in modo molto affidabile.

Dall'inizio del millennio le previsioni climatiche sono state fatte anche in Svizzera. «Pure in questo caso possiamo dire che si sono sostanzialmente avverate», afferma Fischer. Ma: «Le temperature estive degli ultimi dieci anni sono state chiaramente al di sopra di quanto previsto in precedenza».

Secondo l'esperto, gli anni 2015, 2018 e 2022 sono stati particolarmente sorprendenti, in quanto le estati sono state eccezionalmente calde. Sono tra le più torride da quando sono iniziate le misurazioni e rendono evidente che le temperature stanno raggiungendo livelli che difficilmente sarebbero stati ritenuti possibili in passato.

In altre parole: «Le nostre stime erano piuttosto caute, e la realtà ha teso a superare in qualche modo le aspettative. Il clima è quindi cambiato più di quanto avevamo ipotizzato all'epoca», continua il climatologo.

I motivi delle differenze

Le ragioni dello sfasamento sono due. Il primo: «Il particolato è diminuito in modo significativo dagli anni '80», spiega Fischer. Sebbene ciò sia positivo per la salute, il particolato aveva anche un effetto di raffreddamento e mascherava in qualche modo il riscaldamento globale.

«Ora questo effetto è quasi scomparso. Ma la piena portata del riscaldamento è diventata visibile solo negli ultimi dieci o vent'anni».

La seconda ragione: «Abbiamo avuto un tempo più estivo di alta pressione». In altre parole, meno nuvole e più calore in estate. Questo ha accelerato ulteriormente il riscaldamento, ma in futuro potrebbe rallentare.

A novembre saranno pubblicati nuovi scenari climatici che tengono conto di entrambe le ragioni. Viene inoltre sottolineato che alcune previsioni dovranno essere corrette al rialzo, poiché alcuni livelli di riscaldamento sono stati raggiunti prima di quanto inizialmente ipotizzato.

Non è ancora possibile dire se la prossima estate sarà effettivamente calda. Un'indicazione potrebbe però essere che la primavera nel Regno Unito e nei Paesi scandinavi è stata insolitamente secca. Questo è un prerequisito per un'estate calda, ma non è una garanzia.

A lungo termine emerge una chiara tendenza: nei prossimi decenni le estati in Svizzera continueranno a diventare più calde.

Il nord è una destinazione turistica popolare

La crescente siccità e il caldo in Svizzera influenzano anche il comportamento delle persone nel tempo libero e nei viaggi. «Il nord è decisamente di tendenza, e lo è da anni», scrive Nick Gerber, portavoce media di «Globetrotter», interpellato da blue News. «Soprattutto negli ultimi 10-15 anni».

Gerber non può dire con certezza se il nord stia diventando più popolare a causa del caldo. «Affascina con la sua natura e i suoi paesaggi. Ma naturalmente anche il clima è piacevole», continua. Gli incendi boschivi che si verificano ogni anno in Portogallo, Spagna e Grecia sono un altro motivo per scegliere tale destinazione.

La crescente popolarità del nord è visibile anche nell'attuale tendenza delle prenotazioni e nelle raccomandazioni per il 2025: «Il Nord Europa e le Azzorre sono molto popolari per noi al momento - dice Gerber - così come il Nord America, anche se il Canada è sicuramente aumentato a scapito degli Stati Uniti».

Anche Muriel Wolf, portavoce di «Hotelplan», scrive: «La percentuale delle regioni più fredde nel volume delle prenotazioni è aumentata negli ultimi anni. Regno Unito, Norvegia, Svezia, Islanda, Irlanda e Danimarca sono particolarmente popolari quest'anno».

Anche se Grecia, Spagna e Cipro rimangono tra le destinazioni più gettonate degli svizzeri.