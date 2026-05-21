Picco non ancora raggiunto: fare benzina in Svizzera diventa sempre più costoso

Riempire il serbatoio è più caro. Keystone

Con l'approssimarsi del lungo fine settimana di Pentecoste fare il pieno all'auto diventa più caro, perlomeno per chi possiede una vettura a benzina, malgrado un certo allentamento della tensione sul mercato internazionale del petrolio.

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Secondo i rilevamenti del Touring Club Svizzero (TCS), il prezzo medio per un litro di benzina senza piombo 95 è attualmente di 1,93 franchi, mentre per la senza piombo 98 si arriva a 2,04 franchi.

Rispetto a una settimana fa in entrambi i casi si registra un rincaro di 4 centesimi.

Il diesel, invece, resta stabile a 2,14 franchi al litro, dopo aver subito in precedenza un aumento di costo più pronunciato a causa della domanda da parte dell'industria.

La benzina costa il 16% in più, il gasolio il 20%

Come si ricorderà, a fine febbraio – prima dell'inizio della guerra in Iran, che ha scosso i mercati energetici – i prezzi erano sensibilmente più bassi: 1,67 franchi per la 95, 1,78 per la 98 e 1,79 per il diesel.

Oggi la benzina costa quindi circa il 16% in più, mentre per il gasolio il supplemento è di circa il 20%.

Stamani il barile di Brent era scambiato poco sopra i 106 dollari, circa 6 dollari in meno rispetto all'inizio della settimana.

Durante la fase più acuta del conflitto in Medio Oriente e con il blocco dello Stretto di Hormuz, cruciale per il trasporto di energia, il prezzo era temporaneamente schizzato da circa 70 a 126 dollari al barile.

I prezzi salgono rapidamente, ma scendono lentamente

Le recenti dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui i negoziati fra Washington e Teheran si troverebbero nella «fase finale», hanno alimentato le speranze di una prossima fine della guerra.

Inoltre notizie riguardanti tre superpetroliere che avrebbero transitato attraverso lo Stretto di Hormuz hanno contribuito ad allentare la tensione.

Gli economisti fanno però anche presente l'effetto chiamato «rocket and feather pricing»: in una crisi i prezzi salgono rapidamente, appunto come un razzo, ma poi scendono con la lentezza di una piuma. Un'asimmetria che gli automobilisti conoscono bene.

Il TCS pubblica il prezzo medio al litro di carburante sulla base dell'analisi di diverse fonti. Il costo effettivo alla pompa di benzina varia però chiaramente a seconda della regione e del singolo distributore.