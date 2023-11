«Perché?»: è quello che sembra chiedersi questo ratto, dopo che alcuni dei suoi simili - dopo un'operazione per salvarli - sono finiti nelle mani di un allevatore di serpenti. Imago

L'obiettivo era quello di aiutare, ma le cose sono andate decisamente in modo diverso. Alcuni attivisti per i diritti degli animali hanno trasferito oltre 300 roditori dalla California in Arizona a causa del sovraffollamento della prima struttura. Ma il tentativo di farli stare meglio non è riuscito: i piccoli animali sono infatti finiti nelle mani di un allevatore di serpenti.

La Humane Society of the United States è la più grande organizzazione al mondo per il benessere degli animali, con 10,6 milioni di membri. I suoi sottogruppi si aiutano a vicenda quando c'è bisogno di una mano... o di una zampa.

Proprio come è successo a settembre: la San Diego Humane Society non aveva quasi più spazio per gli animali che aveva accolto. Ma per fortuna la Humane Society of Southern Arizona aveva la possibilità di venire in aiuto, accogliendo oltre 300 piccoli animali (tra cui conigli, porcellini d'India, ratti e topi) dallo Stato americano della California a Tucson.

Ma la cosa non è andata assolutamente a buon fine. Come riporta l'agenzia di stampa «AP» riferendosi ai resoconti dei media statunitensi, vi è infatti stato un grave errore nel trasferimento: gli animali sono stati portati da un uomo che gestisce un'azienda per l'allevamento di serpenti.

«Abbiamo il cuore a pezzi»

Quando la cosa è stata scoperta, era ormai troppo tardi. L'uomo ha infatti restituito solo 62 degli oltre 300 roditori che ha ricevuto per sbaglio.

«Non avremmo mai pensato che qualcosa del genere potesse accadere in relazione alla nostra organizzazione», ha dichiarato il capo della Humane Society of Southern Arizona Robert Garcia, che si rammarica e si scusa per quello che è successo: «Mi si spezza il cuore per le vittime di questo errore, per la nostra comunità e per la nostra organizzazione, la cui missione è proteggere e salvare gli animali».

Non si sa ancora come sia stato possibile che i roditori siano finiti nelle mani del commerciante di serpenti. La Humane Society of Southern Arizona intende presentare a breve un rapporto investigativo su quanto successo.

Ma la vicenda ha comunque già avuto dei risolti: l'amministratore delegato dell'organizzazione è stato licenziato a ottobre e il capo delle operazioni si è dimesso. Ora si sta valutando una causa contro l'allevatore di serpenti.