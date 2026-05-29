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Meteo La primavera 2026 è stata una delle tre più calde dall'inizio delle misurazioni

SDA

29.5.2026 - 15:42

Solo nel 2007 e nel 2011 la primavera in Svizzera è stata ancora più calda di quest'anno (foto simbolica)
Solo nel 2007 e nel 2011 la primavera in Svizzera è stata ancora più calda di quest'anno (foto simbolica)
Keystone

La primavera del 2026 entra nelle statistiche svizzere come la terza più calda dall'inizio delle misurazioni. Un persistente sistema di alta pressione ha causato una grave siccità, molto sole e un'ondata di caldo con nuovi record di temperatura a maggio.

Keystone-SDA

29.05.2026, 15:42

29.05.2026, 16:25

La temperatura media a livello nazionale da marzo a maggio è stata di 1,6 gradi superiore al valore del periodo di riferimento dal 1991 al 2020, come emerge dal bilancio primaverile pubblicato oggi dall'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera).

Solo le primavere del 2011 e del 2007 con una deviazione rispettivamente di 1,9 e 1,7 gradi, sono state più calde.

Dal punto di vista meteorologico, la primavera va dal primo marzo al 31 maggio. A marzo la temperatura media è stata solo leggermente superiore (+0,4 gradi) a quella del periodo di riferimento, mentre aprile è stato il quinto più caldo a livello nazionale con una temperature media di 2,6 gradi superiore al periodo 1991-2020.

Maggio si è rivelato variabile. A una fase fredda nei giorni intorno all'Ascensione, con gelate al suolo anche in pianura e neve fresca anche a basse quote, ha fatto seguito, negli ultimi dieci giorni del mese, un'ondata di caldo insolitamente precoce. Complessivamente, a maggio la temperatura è stata così di 1,5 gradi superiore alla media.

L'ondata di caldo ha portato in molte stazioni di rilevamento nuovi record di temperatura massima giornaliera per il quinto mese dell'anno: a Biasca, ieri la colonnina di mercurio ha toccato i 34,8 gradi, un valore mai raggiunto in maggio sul versante sud delle Alpi, e inferiore di soli 0,3 gradi al record nazionale svizzero per questo mese raggiunto il 25 maggio 2009 a Sion con 35,1 gradi.

La primavera è stata anche una delle più secche. Nel periodo da marzo a maggio 2026, le precipitazioni sono state, a seconda della regione, tra il 40 e il 90% del periodo di riferimento. La primavera è stata particolarmente secca nelle regioni orientali del Paese. Nei Grigioni, soprattutto in Engadina, è stata in media la primavera più asciutta dal 1901.

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