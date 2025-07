I promotori dell'iniziativa stanno ricucendo lo strappo. Keystone

La grande bandiera svizzera – 80 metri di lato – appena posta ai piedi del Säntis, invece che sulla parete nordoccidentale della montagna, si è lacerata a causa di una raffica di vento.

Keystone-SDA SDA

Dal 2009 in occasione della festa nazionale del Primo agosto il gigante vessillo viene appeso – a meno che le condizioni meteo non lo permettano – sulla falesia dell'imponente montagna della Svizzera orientale.

Quest'anno, proprio a causa del tempo sfavorevole, è stato srotolato, per la prima volta, sui prati della Schwägalp (AR) e durante l'operazione si è rotto, ha costatato un corrispondente di Keystone-ATS sul posto. I promotori dell'iniziativa stanno ricucendo lo strappo.

Negli scorsi anni è già successo che la bandiera si sia lacerata, per via del forte vento, quando era appesa in parete.