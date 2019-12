Cala il numero di fumatori maschi per la prima volta dal 2000

[ { "src": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/18/0ad736a6-8a1d-4fb8-a8f5-1308a7142a3f.jpeg?w=1024&auto=format", "srcset": "https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/18/0ad736a6-8a1d-4fb8-a8f5-1308a7142a3f.jpeg?w=1024&auto=format 1024w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/18/0ad736a6-8a1d-4fb8-a8f5-1308a7142a3f.jpeg?w=750&auto=format 750w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/18/0ad736a6-8a1d-4fb8-a8f5-1308a7142a3f.jpeg?w=620&auto=format 620w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/18/0ad736a6-8a1d-4fb8-a8f5-1308a7142a3f.jpeg?w=450&auto=format 450w,https://production-livingdocs-bluewin-ch.imgix.net/2019/12/18/0ad736a6-8a1d-4fb8-a8f5-1308a7142a3f.jpeg?w=320&auto=format 320w", "sizes": "90vw", "subHtml": "<h1>Cosa succede nel mondo?</h1><p>A Halifax, in Gran Bretagna, un uomo ha voluto unire due cose che non vanno affatto d’accordo: poco prima di accendere una sigaretta, ha spruzzato un profumo per ambiente all’interno della sua auto. Ne è seguita una vera e propria esplosione che ha rotto i finestrini dell'auto e deformato le porte. L'uomo, invece, ha riportato solo lievi ferite.
Immagine: Handout WYFRS Investigation

Cosa succede nel mondo?

Fa caldo: alcuni macachi se ne stanno seduti accanto a un fuoco da campo in Giappone. Questa tradizione è nata nel 1957 a seguito di un tifone. Durante le operazioni di pulizia, gli alberi caduti sono stati bruciati, il che ha attirato i primati che si sono radunati attorno ai falò.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Ded Moroz è perfettamente in sintonia con la sua epoca: in un periodo di scarse nevicate legato al cambiamento climatico, il Babbo Natale russo baratta la sua slitta per uno scooter elettrico a San Pietroburgo.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Felice pellegrinaggio: una folla di pellegrini travestiti da clown in posa in Messico. Sono in viaggio verso la Basilica di Nostra Signora di Guadalupe. Questo pellegrinaggio è considerato uno dei più importanti al mondo.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Attenzione, Donald Trump a bordo: un adesivo sul finestrino posteriore di un'auto invita a credere che il presidente statunitense si trovi lì.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

In cerca di refrigerio: un cane si rinfresca sotto il getto di una doccia all'aperto su una spiaggia di Melbourne. Mentre in Europa è arrivato l'inverno, l'Australia sta sudando sotto temperature estive da record.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Dopo aver appeso una ghirlanda natalizia appena acquistata alla propria porta d'ingresso, una famiglia dell'isola di Man ha constatato che l'oggetto emanava un odore nauseabondo di pesce marcio. La dissezione della corona ha permesso di risolvere il mistero: nell'impagliatura si nascondeva un serpente in decomposizione. Nessuno sapeva come questa biscia dal collare, un serpente non velenoso, sia arrivata lì.
Immagine: Dukas

Cosa succede nel mondo?

Ritorno di fiamma: alcuni pompieri combattono l'incendio di Gospers Mountain. Un secondo fuoco, acceso dai pompieri per lottare contro il grande focolaio che devasta l'Australia orientale, è sfuggito però a ogni controllo.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Sotto protezione: un cannone antiaereo dell'esercito svizzero monta la guardia nell'ambito del Forum mondiale sui rifugiati organizzato dall'ONU a Ginevra.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Ispettore Wilma: il commissario di polizia Birthe Christiansen e Wilma, il suo carlino, si mettono in posa davanti al comando di polizia di Heide, in Germania. Wilma interviene negli interrogatori di testimoni e criminali e crea un'atmosfera distesa, grazie alla sua semplice presenza.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Proteste: un manifestante è in ginocchio davanti a un veicolo della polizia blindato a Santiago del Cile. Secondo l'Alto Commissariato delle nazioni unite per i diritti dell'uomo, le forze di sicurezza hanno ferito, torturato e ucciso in maniera ingiustificata diversi manifestanti pacifici nel corso dell'ondata di proteste di questi ultimi mesi.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Bassa visibilità: un tuk tuk attraversa Pechino in condizioni metereologiche sfavorevoli.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

La depressione Wilfried ha provocato delle tempeste nel nord della Germania e maremoti in alcune zone. All'imbarcadero di Dagebüll, il Mar del Nord ha danneggiato un veicolo chiaramente parcheggiato sul molo nonostante il divieto di sosta.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Un insolito oggetto volante: un pilota decolla con il suo bolide durante una gara di snowcross in Minnesota.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Frantumato: in seguito ad un violento terremoto che ha scosso il sud delle Filippine, un edificio a Padada è crollato seppellendo un veicolo parcheggiato.
Immagine: Keystone Cosa succede nel mondo?

Il primo bagno: in Brasile, una piccola tartaruga appena uscita dall'uovo si dirige verso il mare.
Immagine: dpa Cosa succede nel mondo?

Sott'acqua: più di 6000 persone hanno dovuto essere temporaneamente evacuate dalle proprie case in seguito ad un'inondazione in Malesia.
Immagine: dpa Cosa succede nel mondo?

Rivedere un uomo seducente: un sogno per Joan, 89 anni. Il suo desiderio si è ormai realizzato. La casa di riposo in cui vive a Bury Saint Edmunds, in Inghilterra, ha ingaggiato uno spogliarellista travestito da pompiere. «Mi sarebbe piaciuto che fosse venuto tutti i giorni, ha dichiarato Joan. Mi sono sentita di nuovo giovane e ho approfittato di ogni secondo.»
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Con una portaerei come questa, non si hanno nemici: del fumo denso fuoriesce dall'Amiral Kouznetsov, l'unica portaerei russa. L'incendio è scoppiato durante dei lavori di manutenzione. Si tratta del secondo incidente subito in un anno dal fiore all'occhiello della marina russa. Già in passato, la nave aveva suscitato scalpore sui giornali in seguito a numerosi guasti.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

A rimorchio: un cigno nero nuota con i suoi piccoli in un corso d'acqua all'interno dei giardini imperiali dell'antico palazzo estivo di Pechino.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Perfino il prato brucia: all'ippodromo di Belmont a Perth, in Australia, non si svolgeranno corse ippiche per molto tempo. In seguito ad un piccolo incendio boschivo, anche il prato ha preso fuoco.
Immagine: Keystone

Cosa succede nel mondo?

Il nuovo bolide di Babbo Natale? Un modello di un'auto sportiva Porsche composto da ghirlande luminose brilla sulla Schloßplatz di Stoccarda.
Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Stretto in una morsa: un manifestante viene arrestato da un poliziotto durante un raduno nel nord-est dell'India. La protesta riguarda una nuova legge sulla cittadinanza.

Immagine: dpa

Cosa succede nel mondo?

Un dipinto dell'artista Gustav Klimt, appartenente al movimento dell'Art nouveau, è riapparso a Piacenza dopo 23 anni. «Ritratto di una signora» è stato ritrovato da alcuni giardinieri, durante dei lavori di pulizia, dietro una porta di metallo ricoperta di edera, lungo un muro del museo Ricci Oddi. Il dipinto era in un sacchetto di plastica e non è visibilmente danneggiato. Era scomparso dal museo nel 1997.

Immagine: Keystone/Polizia di Stato