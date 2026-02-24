  1. Clienti privati
Necessari alcuni interventi «Nel complesso ordinato» il primo giorno del Carnevale di Basilea

SDA

24.2.2026 - 10:59

Una maschera di Donald Trump al corteo del Carnevale di Basilea del lunedì, il primo dei "drei schönsten Tage" (i tre più bei giorni)
Una maschera di Donald Trump al corteo del Carnevale di Basilea del lunedì, il primo dei "drei schönsten Tage" (i tre più bei giorni)
Keystone

Il lunedì del Carnevale di Basilea – il primo dei «tre più bei giorni» della città sul Reno – si è svolto «nel complesso in modo ordinato», ha reso noto oggi la polizia cantonale. Sono però stati necessari diversi interventi.

Keystone-SDA

24.02.2026, 10:59

24.02.2026, 11:14

Secondo quanto riferito, i servizi di soccorso sono intervenuti 26 volte fino alle prime ore di oggi, ciò che rappresenta un carico di lavoro notevole. Anche i pompieri hanno effettuato due interventi a causa dell'attivazione dei sistemi di allarme antincendio nel perimetro del carnevale.

In totale sono stati segnalati alla polizia otto bambini smarriti. Tutti sono stati ricongiunti incolumi con i loro accompagnatori, precisa la polizia.

Su 17 carri allegorici controllati, cinque presentavano difetti che è stato possibile risolvere. Altri due hanno invece dovuto essere messi fuori servizio per il momento. Uno era troppo largo, l'altro non aveva superato i controlli di sicurezza. In vista del corteo, la polizia ha dovuto rimuovere, per motivi di sicurezza, 290 veicoli a due ruote.

