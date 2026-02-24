Necessari alcuni interventi«Nel complesso ordinato» il primo giorno del Carnevale di Basilea
24.2.2026 - 10:59
Il lunedì del Carnevale di Basilea – il primo dei «tre più bei giorni» della città sul Reno – si è svolto «nel complesso in modo ordinato», ha reso noto oggi la polizia cantonale. Sono però stati necessari diversi interventi.
SDA
Secondo quanto riferito, i servizi di soccorso sono intervenuti 26 volte fino alle prime ore di oggi, ciò che rappresenta un carico di lavoro notevole. Anche i pompieri hanno effettuato due interventi a causa dell'attivazione dei sistemi di allarme antincendio nel perimetro del carnevale.
In totale sono stati segnalati alla polizia otto bambini smarriti. Tutti sono stati ricongiunti incolumi con i loro accompagnatori, precisa la polizia.
Su 17 carri allegorici controllati, cinque presentavano difetti che è stato possibile risolvere. Altri due hanno invece dovuto essere messi fuori servizio per il momento. Uno era troppo largo, l'altro non aveva superato i controlli di sicurezza. In vista del corteo, la polizia ha dovuto rimuovere, per motivi di sicurezza, 290 veicoli a due ruote.