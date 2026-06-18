  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spazio Privati anche su Marte, annunciato accordo tra Nasa e azienda Usa

SDA

18.6.2026 - 13:09

Anche i privati vogliono occuparsi di Marte. (Immagine d'archivio).
Anche i privati vogliono occuparsi di Marte. (Immagine d'archivio).
Keystone

Anche Marte diventerà presto uno dei terreni di gioco dei privati.

Keystone-SDA

18.06.2026, 13:09

La Nasa ha annunciato un accordo con l'azienda aerospaziale statunitense Relativity Space, che nel 2028 prevede di portare una sonda in orbita attorno al Pianeta Rosso per studiarne l'atmosfera e fungere da nodo per le telecomunicazioni.

La compagnia californiana provvederà a veicolo e razzo, e gestirà buona parte della missione, mentre l'Agenzia spaziale americana fornirà una serie di strumenti scientifici, chiamati collettivamente Aeolus, che realizzeranno la prima mappatura giornaliera e globale di venti, polveri, temperature e nubi nell'atmosfera marziana. L'obiettivo è raccogliere i dati necessari per ridurre i rischi di future missioni con e senza equipaggio.

Questa collaborazione riflette la crescente tendenza della Nasa verso approcci che mirano ad accelerare le scoperte, aumentare la frequenza delle missioni e preparare il terreno per una futura esplorazione umana. «Le partnership pubblico-private come questa sono un moltiplicatore di forze per la scienza», ha affermato l'amministratore capo dell'Agenzia spaziale, Jared Isaacman. «Combinando gli strumenti avanzati della Nasa con l'innovazione e gli investimenti commerciali, possiamo produrre più risultati scientifici, più spesso – ha aggiunto – e ridurre il tempo necessario per fornire dati essenziali ai ricercatori che si preparano per le future missioni umane su Marte».

L'orbiter servirà anche come nodo di collegamento con la Terra e con le sonde presenti sulla superficie marziana, e l'azienda ha affermato che avrà una notevole potenza di calcolo e capacità di archiviazione dei dati, fattori che permetteranno l'uso di strumenti di Intelligenza Artificiale. La missione verrebbe lanciata a bordo del razzo Terran R della stessa Relativity Space, che è in fase di sviluppo da diversi anni. Lo scorso anno la compagnia aveva annunciato un primo lancio del Terran R per la fine del 2026, ma fonti del settore indicano che probabilmente tale data slitterà al 2027. Quella su Marte sarà una dimostrazione di fattibilità per le altre missioni del Programma di Scienze Interplanetarie annunciato dall'azienda, sul quale però non si hanno ancora dettagli.

I più letti

Luisa Ranieri e i «no» a Luca Zingaretti: «Non volevo essere definita sua moglie»
I microfoni lasciati accesi al G7, Meloni: «Ho smesso di fumare», Trump: «La mia sedia è troppo bassa»
Sion: voleva pulire le finestre, ma cade nel vuoto, muore 55enne

Video correlati

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin cavalcano l'onda del successo: lo scorso fine settimana hanno suonato davanti a 70.000 persone a Roma, martedì sera a Montreux. blue Music ci svela i loro consigli per il trucco e perché distruggono i loro strumenti sul palco.

13.07.2022

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

La civetta è sfuggita per poco all'estinzione in Svizzera. In Ticino una piccola popolazione si è ripresa grazie alle misure di conservazione. Tuttavia, la sopravvivenza del timido rapace non è ancora assicurata.

02.05.2023

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Dal balcone di Diego Rossi si ha la migliore vista sul palco di "Moon&Stars" e da lassù hanno cantato diverse star. Come ci si sente a vivere in mezzo a tutto questo durante il festival?

24.07.2022

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

I Maneskin a Montreux: «Qui si respira musica ovunque»

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

In Ticino sulle tracce delle ultime civette della Svizzera

"Lenny Kravitz è stato molto scortese"

Più video

Altre notizie

Basket. New York prepara la festa ai Knicks, che poi andranno alla Casa Bianca

BasketNew York prepara la festa ai Knicks, che poi andranno alla Casa Bianca

Musica. Gli Iron Maiden si prendono San Siro, primo gruppo metal

MusicaGli Iron Maiden si prendono San Siro, primo gruppo metal

38 gradi e notti tropicali. Ecco cosa devi sapere sulla prima grande ondata di caldo in arrivo

38 gradi e notti tropicaliEcco cosa devi sapere sulla prima grande ondata di caldo in arrivo