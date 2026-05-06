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Terza età Pro Senectute: «Sempre più anziani sulla pista da ballo»

SDA

6.5.2026 - 10:47

Partecipanti durante un corso di line dance offerto da Pro Senectute. (Foto archivio)
Partecipanti durante un corso di line dance offerto da Pro Senectute. (Foto archivio)
Keystone

Sempre più anziani dedicano il loro tempo sulle piste da ballo. Negli ultimi due anni i partecipanti alle attività di danza offerte da Pro Senectute sono cresciuti del 35%. Particolarmente apprezzate sono le discoteche per gli over 60, scrive oggi l'organizzazione.

Keystone-SDA

06.05.2026, 10:47

06.05.2026, 11:34

Il numero dei partecipanti è passato da circa 9'800 nel 2023 a 13'300 nel 2025, dichiara l'organizzazione in una nota odierna.

A essere particolarmente interessate all'offerta di Pro Senectute restano le donne. Gli uomini rappresentano invece circa un quarto del totale dei frequentatori.

Oltre ai corsi classici, sono sempre più gettonate anche le offerte di line dance – un ballo di gruppo su musica country o pop -, il ballo di coppia e gli eventi a sfondo sociale.

«Le manifestazioni in cui si danza attirano anche chi non desidera frequentare un corso tradizionale, ma vuole vivere il ballo come momento di socialità», ha dichiarato Peter Burri Follath di Pro Senectute Svizzera.

L'organizzazione prevede un'ulteriore crescita dell'offerta. I grandi eventi, infatti, spingono spesso i partecipanti a iscriversi in seguito a corsi regolari.

Il prossimo appuntamento nazionale per gli over 60 – dopo quello organizzato a Basilea a margine dell'Eurovision Song Contest – si terrà il 12 settembre a Zurigo, con la «Suisse Disco 60+».

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