Destinazione Zurigo Problema al motore per un aereo Swiss, interrotto il decollo da Boston

SDA

17.9.2025 - 08:29

Problema per un aereo Swiss a Boston.
Problema per un aereo Swiss a Boston.
Keystone

A causa di un problema al motore destro un aereo Swiss ha dovuto interrompere ieri sera il suo decollo da Boston per un volo a destinazione Zurigo. I 223 passeggeri e i 13 membri dell'equipaggio non hanno subito conseguenze.

Keystone-SDA

17.09.2025, 08:29

17.09.2025, 08:53

Le persone a bordo hanno potuto lasciare il velivolo normalmente dopo che questo è tornato al Gate, ha comunicato oggi un portavoce di Swiss a Keystone-ATS, confermando informazioni di «Blick.ch». Il problema esatto non è ancora stato chiarito.

Il viaggio per la Svizzera, seppur con cinque ore di ritardo, è poi potuto proseguire grazie a un aereo sostitutivo. Il secondo aereo si trovava già in quel di Boston per delle riparazioni, che erano nel frattempo terminate. Sarebbe in ogni caso tornato a Zurigo senza passeggeri.

