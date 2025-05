Lo scrittore Salman Rushdie Keystone

Hadi Matar, il giovane americano di origini libanesi che tre anni fa ha accoltellato lo scrittore Salman Rushdie sul palcoscenico di un festival letterario dello Stato di New York, è stato condannato a 25 anni di prigione, il massimo della pena.

Keystone-SDA SDA

La procura aveva chiesto per Matar i 25 anni previsti dai codici per tentato omicidio di secondo grado e aggressione, più altri sette anni per aver ferito un altro uomo sul palco del festival letterario della Chautauqua Institution. Poiché entrambi i delitti sono avvenuti nello stesso episodio, le pene dovrebbero essere scontate contemporaneamente

Rushdie, che aveva avuto paura di morire, era stato gravemente ferito a colpi di coltello al torace e alla testa. Aveva passato 17 giorni in un ospedale della Pennsylvania e altre tre settimane in riabilitazione. Alla fine aveva perso la vista da un occhio e l'uso parziale di un braccio.

La condanna di oggi non ha concluso i problemi giudiziari per Matar che deve essere processato per accuse legate al terrorismo: i procuratori sostengono che il 27enne stava cercando di porre in atto la fatwa lanciata decenni fa dalle autorità iraniane contro Rushdie per il suo romanzo Versetti Satanici.