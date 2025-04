Il processo sulla morte di Diego Maradona sta tenendo un intero Paese con il fiato sospeso. Keystone

Ricovero in ospedale o assistenza domiciliare? Controllo medico quotidiano o settimanale? Il processo sulle circostanze della morte di Diego Maradona ha vacillato martedì sulle istruzioni e sulle condizioni della convalescenza a cui l'idolo del calcio argentino non è sopravvissuto nel novembre del 2020.

Nicolas Larchevêque

Sette operatori sanitari - medici, psichiatri, psicologi e infermieri - sono sotto processo dall'inizio di marzo a San Isidro, alla periferia di Buenos Aires, per «omicidio con dolo eventuale», che si configura quando una persona commette una negligenza sapendo che può provocare la morte.

Diego Armando Maradona è morto all'età di 60 anni, il 25 novembre 2020, per una crisi cardiorespiratoria complicata da edema polmonare, in una residenza privata a Tigre, vicino a San Isidro, dove era in convalescenza da 15 giorni dopo un intervento di neurochirurgia per un ematoma alla testa.

Una richiesta diventata settimanale

All'udienza di martedì, la 12esima dall'inizio del processo, i dirigenti di un gruppo privato che fornisce cure e attrezzature mediche hanno testimoniato che l'équipe medica di Maradona - alcuni degli imputati - aveva optato all'epoca per cure mediche distanziate e attrezzature minime.

Enrique Barrio, coordinatore dell'assistenza domiciliare del gruppo, ha detto che all'inizio l'équipe del calciatore «chiese che un medico (esterno) lo visitasse una volta al giorno» nel suo luogo di convalescenza. Questo non si è mai concretizzato, perché «la richiesta è diventata settimanale».

Ha inoltre sottolineato che il suo gruppo non offre un servizio di «ospedale a domicilio», ma piuttosto di «assistenza domiciliare», che implica un grado minore di complessità e di attrezzature: nessun defibrillatore, ad esempio, o monitor cardiaco.

L'unica attrezzatura che gli è stata richiesta per la convalescenza di Maradona è stata una «sedia da bagno», ha aggiunto.

Il «teatro dell'orrore»

Le condizioni della convalescenza sono state al centro del processo fin dall'inizio: la scelta del luogo, il livello delle attrezzature - un «teatro dell'orrore», ha descritto l'accusa - il livello di assistenza e di monitoraggio e chi, in ultima analisi, prendeva le decisioni nell'entourage della star il cui corpo era ormai logoro.

Martedì scorso la figlia maggiore di Maradona, Dalma, ha testimoniato che lei e sua sorella Gianinna non avevano «molta influenza». Ha accusato l'équipe del padre di aver «ingannato» la famiglia promettendo «seri ricoveri a domicilio», che non sono mai avvenuti.

Gli operatori sotto processo, che negano ogni responsabilità per la morte, rischiano dagli 8 ai 25 anni di carcere. Il processo durerà fino a luglio, con due udienze a settimana.