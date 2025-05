Diventerà sempre più caldo. Keystone

Le probabilità che il mondo superi la soglia critica di +1,5°C entro il 2029 sono altissime, e il 2025 potrebbe già infrangere nuovi record climatici globali.

I prossimi 5 anni, dal 2025 al 2029, si prospettano sempre più caldi: c'è l'86% di probabilità che in almeno un caso vengano superati gli 1,5 gradi oltre il livello preindustriale del periodo 1850-1900, e l'80% di probabilità che almeno un anno superi l'attuale detentore del primato come anno più caldo, il 2024, quando la temperatura media globale si è attestata circa 1,6 gradi sopra quella preindustriale.

Sono le previsioni aggiornate fornite nel nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale (Wmo), che sottolinea come ogni frazione di grado in più rischia di rendere ancora più estremi fenomeni climatici come ondate di calore, precipitazioni, siccità e innalzamento del livello dei mari.

2025 già da record

L'anno in corso può già vantare qualche record: ha segnato la primavera più soleggiata mai registrata nel Regno Unito. Secondo i dati del Met Office, il servizio meteorologico britannico, dal 1° marzo al 27 maggio sono state contate 630 ore di Sole: 4 ore in più della primavera del 2020, la più soleggiata finora in una serie che risale al 1910.

«Ricordiamo tutti la primavera eccezionalmente soleggiata del 2020, ma quel primato è stato superato dalla primavera 2025», dice Emily Carlisle, ricercatrice del Met Office: «Adesso, 7 delle 10 primavere più soleggiate mai registrate nel Regno Unito dal 1910 si sono verificate dopo il 2000».

Oltre 1,5 gradi più caldo

I dati forniti dalla Wmo indicano che la temperatura media globale annua nel periodo 2025-2029 sarà dagli 1,2 agli 1,9 gradi più alta di quella del periodo 1850-1900.

C'è, inoltre, il 70% di probabilità che anche il riscaldamento medio quinquennale superi gli 1,5 gradi: questa percentuale è in netto aumento rispetto al 47% del rapporto dello scorso anno e al 32% di quello uscito nel 2023.

Particolarmente a rischio l'Artico, che già sperimenta un riscaldamento molto più rapido rispetto al resto del pianeta: si prevede che nei prossimi 5 inverni, da novembre a marzo, il riscaldamento sarà oltre 3,5 volte più elevato di quello medio globale, raggiungendo i 2,4 gradi in più rispetto al periodo 1991-2020.

Il ghiaccio marino si ridurrà in maniera particolare nel Mare di Barents a Nord della Norvegia, nel Mare di Bering tra Alaska e Russia, e nel Mare di Okhotsk a Est della Siberia.

Maggio e settembre più piovosi

Per quanto riguarda le precipitazioni, invece, i periodi da maggio a settembre saranno più umidi nell'Europa del Nord, nella fascia del Sahel in Africa centro-settentrionale, in Alaska e nella Siberia settentrionale, mentre l'Amazzonia dovrà fare i conti con stagioni più secche.

«Abbiamo appena vissuto i dieci anni più caldi mai registrati», commenta Ko Barrett, vice-segretario generale del Wmo.

«Purtroppo, questo rapporto non fornisce alcun segno di tregua nei prossimi anni, e ciò significa che ci sarà un impatto negativo crescente sulle nostre economie, sulla nostra vita quotidiana, sui nostri ecosistemi e sul nostro pianeta. Il monitoraggio continuo del clima e le previsioni sono essenziali per fornire ai decisori strumenti e informazioni basati sulla scienza - continua Barrett - che ci aiutino ad adattarci».