Arrivano fino alla laguna di Venezia gli effetti dell'allerta internazionale acuita dall'attacco degli Usa all'Iran. E anche le nozze dell'anno, tra il miliardario Jeff Bezos e l'ex giornalista Lauren Sanchez, con seguito di maxi yacht, e tre giorni di festa - dal 26 al 28 giugno - nei luoghi più glamour della città, ne risentono organizzativamente.

Questo, almeno, lo si deduce dal cambio di programma della flotta di Mister Amazon: il Koru, la maxi-goletta trialbero di 130 metri, non arriverà più a Venezia, e così sarà per l'Abeona, l'altro maxi yacht di appoggio al Koru, una sorta di nave-garage che trasporta le auto preferite di Bezos, le moto d'acqua, e l'elicottero con piazzola d'atterraggio della signora Sanchez.

Le tensioni in Medio Oriente avrebbero suggerito una presenza un po' più discreta al magnate americano e al gruppo di vip hollywoodiani che caleranno a Venezia.

Sarà comunque una festa di lusso

Difficile però parlare di low-profile. Nella laguna, infatti, sono attesi 7-8 yacht miliardari degli amici e ospiti della coppia. Per non parlare dei circa 90 voli di jet privati e aero-taxi attesi tra il 24 e il 27 giugno negli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso – scali gestiti dalla veneziana Save – per la programmazione dei quali sono in corso riunioni tra Polizia di frontiera e gli enti italiani per il controllo dei voli civili, Enav ed Enac.

I primi arrivi dovrebbero iniziare da martedì. Save ha fatto sapere, peraltro, che non vi sarà alcun impatto sulla normale operatività dello scalo veneziano, abituato a gestire punte di traffico privato giornaliero anche più alte di queste, come durante la Mostra del Cinema.

Proteste in corso

Intanto cambia anche la mappa delle proteste. Lunedì un'anteprima, del tutto pacifica, l'hanno offerta gli attivisti di Greenpeace, che hanno srotolato in Piazza San Marco un mega-manifesto di 400 metri quadrati con lo slogan per Bezos: «If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax» (Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse). Il blitz ha coinvolto una decina di attivisti, alcuni poi identificati dalla polizia locale.

La piattaforma «No Space for Bezos», che aveva anticipato una protesta sabato nei canali attorno alla Scuola Grande della Misericordia, ha aggiornato il programma, annunciando il ritrovo dei manifestanti – sempre il 28 giugno – in Strada Nova, alle 17, presso il ponte Nicolò Pasqualigo.

All'iniziativa è stato aggiunto un altro slogan, «No space for War», per denunciare «il legame tra élite economiche e industria bellica», mettendo in un unico pacchetto dell'escalation militare «Donald Trump e lo stesso Bezos».

Presenti anche i figli di Trump

In realtà la Misericordia è andata in archivio – forse era un depistaggio dall'inizio – perchè non ospiterà più il party finale della tre giorni. La festa si terrà nel più sicuro Arsenale, l'antica fabbrica di navi della Serenissima, che non ha eguali quanto a blindatura.

Sono ore febbrili anche per Prefettura e Questura di Venezia che, pur non ricoprendo compiti ufficiali trattandosi di un evento privato, devono necessariamente interfacciarsi con l'esercito di security (anche ex marines) che garantiranno la privacy dei 200 ospiti della coppia. Tra questi, oltre ai già annunciati Lady Gaga, Kim Kardashian, Kate Perry e il marito Orlando Bloom, Oprah Winfrey, Bill Gates - solo per citare i più noti - con molta probabilità ci saranno anche due dei figli del presidente americano Donald Trump, Ivanka, con prole e consorte, e Donald Jr.