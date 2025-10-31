La donna ha rimediato delle gravi ustioni alle braccia (immagine d'archivio d'illustrazione). KEYSTONE

Angelie Ramdial ha subito gravi ustioni a causa di un incidente in cucina mentre preparava la festa di Halloween. La sua esperienza si è trasformata in un incubo.

Da grande amante di Halloween, Angelie Ramdial stava organizzando una festa nella sua nuova casa a New York. Aveva invitato gli amici e già preparato addobbi e decorazioni per agghindare il suo appartamento.

Non le restava che preparare i piatti da offrire ai suoi ospiti. Il menu della serata comprendeva una ricetta di gamberi fritti, che la donna aveva visto in un video su TikTok.

Non avendo una friggitrice, ha cercato di riprodurre il procedimento usando una pentola sul fornello.

Ma è lì che, come racconta «The Sun», la sua festa si è rovinata: l'olio ha preso fuoco, e il suo tentativo di spegnere le fiamme con l'acqua non è andato a buon fine, peggiorando ulteriormente la situazione.

Serie conseguenze

Angelie ha subito ustioni di secondo e terzo grado su braccia e mani, e di primo grado su viso, collo, petto e schiena.

Dopo l'incidente, ha dovuto affrontare un lungo percorso di recupero, compresi interventi chirurgici per innesti cutanei.

È così che, al posto di godersi la sua festività preferita, si è ritrovata a lottare per la sua vita su un letto d'ospedale. Il suo fidanzato, Alfeez, ha cercato di sollevarle il morale portando un po' di spirito di Halloween, decorando la sua stanza.

«Quell'incubo non rovinerà Halloween»

Ora, a un anno di distanza dall'incidente, Angelie è pronta a celebrare Halloween come aveva sempre desiderato, con una festa nella sua casa.

Ha imparato dai suoi errori e condivide la sua esperienza per sensibilizzare gli altri ai pericoli che si corrono in cucina, sottolineando l'importanza di non usare acqua su incendi causati dall'olio.

«Le mie cicatrici mi ricordano che sono una persona nuova. Non permetterò che quell'incubo rovini Halloween per me. Festeggerò con i miei cari e godrò di ogni momento», ha raccontato.