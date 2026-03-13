Pubblica un video dal titolo «Essere brutti» e poi trova finalmente l'amore della sua vita

Lo youtuber Frame video youtube

Dopo anni di rifiuti a causa del suo aspetto fisico, un 24enne ha condiviso la sua frustrazione in rete. Questa scelta coraggiosa ha cambiato radicalmente la sua vita sentimentale.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2018 David Martinsson aveva pubblicato un video su YouTube, dal titolo «Being ugly: My Experience» (ossia «Essere brutti: la mia esperienza»).

Nel filmato diceva di considerarsi decisamente poco attraente e che le persone lo insultavano spesso per il suo aspetto fisico.

Quel video è stato visto da ben 26 milioni di persone, ha ricevuto migliaia di messaggi di incoraggiamento, e da allora le cose sono decisamente cambiate per lui.

Grazie a un commento sotto il video, ha conosciuto una ragazza, ha cominciato una relazione e ora i due sono sposati e hanno una bambina. Mostra di più

Nel 2018 David Martinsson aveva pubblicato un video su YouTube, dal titolo «Being ugly: My Experience» (ossia «Essere brutti: la mia esperienza»), nel quale parlava apertamente delle sue difficoltà sentimentali a causa del suo aspetto fisico.

Nel filmato, come riportato negli scorsi giorni dalla «Bild», diceva di considerarsi decisamente poco attraente e che le persone lo insultavano spesso per il suo aspetto: «I miei denti fanno schifo. Spingo costantemente il mento in fuori. Ho la pelle estremamente flaccida», ha detto.

Voleva così dare voce alle persone insicure, dato che di solito i creatori di contenuti sulle varie piattaforme social mostrano un'immagine perfetta. Lo svedese ha scelto invece di mostrare le proprie vulnerabilità e un'onestà, che hanno generato una grande ondata di solidarietà nei confronti dell'allora 24enne. Ma non solo.

Quel video è stato visto da ben 26 milioni di persone, ha ricevuto migliaia di messaggi di incoraggiamento, e da allora le cose sono decisamente cambiate per lui.

«In realtà ti trovo un po' carino...»

Un commento tra quelli ricevuti aveva infatti catturato l'attenzione di David. La 31enne argentina Juli Alfaro gli aveva scritto delle parole molto dolci: «In realtà ti trovo un po' carino, a essere onesta. Dico sul serio».

I due hanno quindi iniziato a scriversi e la loro sintonia è stata evidente fin dall'inizio. Hanno quindi intrapreso una relazione a distanza, finché Juli si è trasferita in Svezia per vivere con lui.

Finché, nel 2023, i due non si sono sposati. E la loro felicità è aumentata ulteriormente alla fine del 2024, con la nascita della loro figlia Stella.

Segno che a volte, il destino, ha in serbo qualcosa di diverso rispetto a quello che ci aspettiamo. Ma, come ha fatto David, meglio dargli una mano per far cambiare le cose.