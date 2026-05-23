Punta Marina è invasa dai pavoni, ma ecco come si è arrivati a questa situazione

I pavoni invadono Punta Marina 20.05.2026

I video degli animali che passeggiano senza paura per le strade della località in provincia di Ravenna sono diventati subito virali e hanno trasformato il tutto in un caso nazionale. Ma dietro all'allarmismo sfrenato si nasconde una storia più sfumata, fatta di decisioni umane, ma non solo.

Hai fretta? blue News riassume per te Punta Marina, in provincia di Ravenna, si trova a fare i conti con la presenza di numerosi pavoni che attraversano liberamente strade, parcheggi e aree residenziali.

Nell'ultimo mese questa situazione ha attirato l'interesse di televisioni e social network, con migliaia di condivisioni e l'uso di termini come «emergenza» e «caos».

In realtà i pavoni vivono da anni in questo territorio dopo l'introduzione di diversi esemplari e la fuga dalla cattività.

L'espansione della popolazione è poi stata resa possibile dalla stessa popolazione: «Il foraggiamento supplementare fornito attivamente ha favorito una costante crescita demografica», spiega infatti l'ornitologo Rosario Balestrieri. Mostra di più

Un piccolo lido della costa di Ravenna è entrato all'improvviso al centro dell'attenzione mediatica di tutta Italia, e non solo.

Questo perché Punta Marina si trova a fare i conti con una presenza inaspettata: quella dei pavoni che attraversano liberamente strade, parcheggi e aree residenziali.

Nell'ultimo mese questa situazione ha attirato l'interesse di televisioni e social network, con migliaia di condivisioni e l'uso di termini come «emergenza» e «caos».

Le immagini di questi uccelli che passeggiano tra villette e stabilimenti balneari hanno superato i confini locali, arrivando anche all'estero.

Esemplari introdotti o fuggiti dalla cattività

La realtà quotidiana del borgo rivela però un quadro decisamente più sfaccettato rispetto al clamore generato dall'eco mediatico.

Come spiega infatti «National Geographic Italia», i pavoni vivono da anni in questo territorio, inseriti in un equilibrio delicato che coinvolge sia gli adattamenti animali sia le decisioni prese dagli esseri umani.

Le ricostruzioni degli abitanti offrono versioni differenti sulla loro origine, ma la popolazione attuale sembra derivare da esemplari introdotti o fuggiti dalla cattività, che successivamente si sono stabiliti nella zona.

Le origini e il monitoraggio di una presenza consolidata

L'ornitologo Rosario Balestrieri della Stazione Zoologica Anton Dohrn, citato dal portale, fornisce un inquadramento scientifico del fenomeno. «Con il termine naturalizzata si definisce una popolazione aliena che, dopo l'introduzione da parte dell'uomo, riesce a riprodursi stabilmente senza ulteriore assistenza».

E Punta Marina rappresenta uno degli esempi più evidenti di questo processo in Italia. Nel 2023 il Comune di Ravenna aveva comunicato la presenza di circa 40 esemplari, mentre le stime locali attuali parlano di circa 100 pavoni.

L'espansione della popolazione è stata resa possibile dalla presenza della vasta pineta costiera, che offre un habitat ideale per rifugio e nidificazione, ma soprattutto da un fattore determinante: l'intervento umano.

«Il foraggiamento supplementare fornito attivamente dalla popolazione locale ha favorito una costante crescita demografica», spiega infatti l'ornitologo.

Molti abitanti a favore

Perché anche se il racconto mediatico ha spesso ingigantito le voci più critiche, stando ai volontari di CLAMA Ravenna ODV (associazione che da anni si occupa del monitoraggio e della gestione de pavoni) una parte significativa della comunità considera la presenza di questi animali una realtà complessa, ma gestibile.

E quindi ci sono molte persone che da anni li nutrono, dato che li considerano ormai parte della popolazione locale.

Ma dare da mangiare ai pavoni, nonostante i divieti locali, altera ovviamente i loro movimenti naturali, incoraggiandoli a rimanere vicino a strade, giardini e spazi urbani.

Natura desiderata e natura subita

«Il caso di Punta Marina evidenzia la complessità dell’impatto territoriale delle specie aliene e il precario equilibrio di convivenza con fauna immessa e sostenuta artificialmente dall’uomo», commenta a tal proposito Balestrieri.

Il dibattito, conclude «National Geographic Italia», trascende dunque la sola questione dei pavoni. Riguarda il modo in cui le società contemporanee scelgono di convivere con la fauna selvatica in ambienti urbanizzati.

E riguarda soprattutto la responsabilità collettiva nella costruzione degli stessi problemi, che poi vengono percepiti come emergenze.