Il collettivo femminista russo delle Pussy Riot ha pubblicato un post in cui annuncia l'intenzione di protestare per la presenza della Russia alla 61. Biennale d'Arte di Venezia che si tiene dal 9 maggio al 22 novembre.

«Un messaggio - scrivono - per questi propagandisti assetati di sangue: aspettatevi resistenza. Noi soffocheremo il rumore che esportate: morte, tragedia e bugie. Vogliamo esprimere il nostro sostegno incondizionato all'Ucraina, alle vittime dei crimini di guerra russi, ai prigionieri politici russi e ai prigionieri di guerra ucraini».

«I migliori cittadini russi sono in prigione per gesti pacifisti o sono stati uccisi, mentre l'Europa apre le porte ai funzionari e ai propagandisti di Putin». Così

«Per la prima volta da diversi anni, la Russia di Putin torna alla Biennale di Venezia. I rappresentanti della Biennale affermano che la decisione non dipende da loro: ecco perché non è vero...» premettono le Pussy Riot nel loro post in cui, a proposito del Padiglione russo che ospiterà gli artisti della Federazione russa, precisano che «sebbene l'edificio appartenga alla Russia, si trova nei Giardini, che sono di proprietà dello Stato italiano e della città di Venezia, e funziona solo grazie ad accordi con la Biennale. Il presidente della Biennale è nominato dal governo italiano».

Insomma, «il padiglione russo non è un'ambasciata: non è territorio sovrano e non ha status diplomatico. Ciò significa che il governo italiano, le autorità di Venezia e la Biennale stessa possono dire 'no' alla Russia se lo desiderano. Se la Russia partecipa alla Biennale, significa che si tratta di una decisione politica dell'Italia».

Il collettivo ipotizza anche possibili presenze: «Cosa sta portando la Russia nel cuore dell'Europa? Non esiste ancora un elenco completo, ma ecco un esempio: il Coro Accademico Statale Russo intitolato ad A. V. Sveshnikov. Ospiti fissi del canale di propaganda Russia 24, hanno ricevuto personalmente un encomio dal criminale di guerra Putin».

Per il collettivo, «la partecipazione della Russia ufficiale alla Biennale è un duro colpo per la sicurezza dell'Europa. Dall'inizio dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina, il 'soft power' culturale è diventato parte della dottrina militare russa e uno strumento di guerra ibrida. Il Cremlino ha a lungo utilizzato la cultura come continuazione della politica estera e come mezzo per legittimare il regime all'estero. Si tratta dell'espansione culturale della Russia imperiale nel cuore dell'Europa» scrivono le Pussy Riot.

Che poi ricordano: «Nel 1934, ad esempio, Hitler e Mussolini si godettero l'arte insieme alla Biennale. Nel 1942 la Biennale fu dedicata all'arte militare, mentre il catalogo della mostra non conteneva una sola menzione della seconda guerra mondiale. Non è una novità che i regimi totalitari usino l'arte per normalizzare il loro potere».