È caccia all'identità del collezionista privato che ieri sera si è aggiudicato per 4,3 milioni di sterline (più di 5 milioni di euro) il quadro di Banksy «Crude Oil (Vettriano)» ispirato allo stile del pittore scozzese Jack Vettriano recentemente scomparso.

Keystone-SDA SDA

L'asta di Sotheby's si era conclusa dopo una serie di emozionanti rilanci per un'opera il cui prezzo era stato stimato tra i 3 e i 5 milioni di sterline (tra i 3,6 e i 6 milioni di euro).

Il dipinto, qualcosa di piuttosto raro nella produzione del celebre street artist inglese concentrato su stencil e murales, è una reinterpretazione in chiave ambientalista di «Singing Butler», opera di Jack Vettriano, trovato morto sabato scorso nel suo appartamento di Nizza, in Francia.

Nella versione di Banksy dietro alla coppia che balla su una spiaggia spazzata dal vento mentre un maggiordomo regge un ombrello si vedono due uomini con la tuta per la protezione chimica che spostano un bidone di rifiuti tossici e sullo sfondo una nave in procinto di affondare in mare.

Un quadro lontano dai record dello street artist

Il quadro, realizzato nel 2005, è lontano dai record raggiunti dalle opere dell'elusivo artista, come «Love is in the Bin», battuta sempre da Sotheby's per 18,5 milioni di sterline (22 milioni di euro) nel 2021: chiamata in origine «Girl with Balloon», nel 2018 era stata semidistrutta clamorosamente tramite un meccanismo nascosto nella cornice subito dopo esser stata venduta per quasi 1,1 milioni di sterline (1,3 milioni di euro) nella sede britannica della casa d'aste a Bond Street.

Dopo la vendita di «Crude Oil (Vettriano)», l'ex proprietario Mark Hoppus, musicista co-fondatore della band punk americana Blink-182, ha dichiarato che il quadro gli mancherà in quanto occupava uno spazio importante nella sua casa e userà parte dei proventi per «acquistare opere di artisti più giovani ed emergenti». Mentre resta al momento sconosciuto il nome del compratore.