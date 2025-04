Qual è l'uovo di Pasqua più costoso tra quelli degli chef italiani Iginio Massari, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco? (Immagine illustrativa). imago images/ANE Edition

Con l'avvicinarsi della Pasqua, i celebri chef italiani si sfidano non solo sul gusto, ma anche sul prezzo delle loro uova di Pasqua. Ecco chi tra Iginio Massari, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco ha il primato dell'uovo più costoso.

Con l'arrivo della Pasqua, la competizione tra i rinomati chef italiani per creare l'uovo di cioccolato perfetto si intensifica. Quest'anno però l'attenzione non è rivolta solo al sapore, ma anche al prezzo, come riporta «Leggo.it».

Le uova pasquali firmate da chef come Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo e Iginio Massari stanno suscitando interesse non solo per la qualità degli ingredienti e l'eleganza delle confezioni, ma soprattutto per i loro prezzi, che in alcuni casi superano di gran lunga le aspettative.

La domanda che molti si pongono è: chi tra questi chef propone l'uovo di Pasqua più costoso? Ecco la risposta.

Il primato va...

... alle uova di Pasqua di Massari, che vanno dai 90 ai 105 euro per un pezzo da 580 grammi (ovvero dai 155 ai 181 euro al chilo).

Al secondo posto ci sono quelle di Cracco, che costano invece 56 euro per un uovo da 400 grammi, vale a dire 140 euro al chilo.

Infine, le uova di Cannavacciuolo sono le più «economiche»: costano dai 41 euro per un uovo al cioccolato al latte o fondente da 300 grammi, ai 47 euro per un uovo da 500 grammi. Il prezzo va dunque dai 94 ai 137 euro al chilo.

