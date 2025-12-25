Il biatleta Bakken indossava una maschera particolare quando è stato trovato morto

Il biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken è morto, le ragioni non sono ancora chiare. (foto d'archivio) Vesa Moilanen/Lehtikuva/dpa

Il campione di Coppa del Mondo Sivert Guttorm Bakken è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo. Ed è emerso un dettaglio particolare, ma la Federazione nazionale non è ancora disposta a stabilire un nesso di causalità.

DPA dpa

Dopo la morte del biatleta norvegese Sivert Guttorm Bakken sono emersi i primi dettagli.

Come ha annunciato la Federazione norvegese di biathlon in un comunicato stampa, il 27enne indossava una maschera per l'allenamento in quota quando è stato trovato morto nella sua camera d'albergo a Lavazè, in Italia.

La federazione «non è attualmente a conoscenza delle circostanze relative all'acquisto e all'uso di questa maschera». Nei prossimi giorni cercherà di ottenere ulteriori informazioni in merito.

L'autopsia dell'atleta sarà effettuata in Italia durante le vacanze di Natale. Sono stati stabiliti contatti tra la polizia italiana e i familiari.

Il segretario generale lancia un appello ai media

Al momento non saranno fornite informazioni su eventuali nessi causali. «La polizia e la medicina legale chiariranno il corso degli eventi e la causa della morte. Non appena avremo maggiori informazioni, informeremo la stampa», viene precisato.

Anche Emilie Nordskar, segretario generale ad interim della Federazione norvegese di biathlon, ha rivolto un appello alla stampa: «Comprendiamo il bisogno di informazioni da parte dei media, ma allo stesso tempo è essenziale che la polizia e la medicina legale sul posto abbiano la tranquillità necessaria per svolgere il loro lavoro e stabilire i fatti».

Bakken è recentemente tornato tra i migliori al mondo

Un tempo Bakken era considerato un grande talento. Ha fatto il suo debutto in Coppa del Mondo nel marzo 2022 e, nello stesso anno, ha anche conquistato una vittoria.

Poco dopo, però, ha subito una battuta d'arresto per motivi di salute, a causa di una miocardite. Solo nella stagione 2024/25 ha fatto il suo ritorno in IBU Cup, dove ha dato prova di sé con diversi piazzamenti sul podio.

Quest'inverno, Bakken è tornato anche nella squadra di Coppa del Mondo e ha ottenuto diversi piazzamenti nella top ten. Solo venerdì scorso è arrivato quinto nell'ultima gara sprint dell'anno a Le Grand-Bornand, in Francia.