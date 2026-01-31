Lo scalatore statunitense sulla parete del grattacielo Taipei 101, a Taipei, il 25 gennaio 2026. KEYSTONE

Lo sportivo è entrato nella storia dopo aver scalato il grattacielo Taipei 101 di 508 metri, a Taiwan, senza corde né rete di sicurezza, in diretta streaming su Netflix. Ma quanto gli è fruttata l'impresa? Lo statunitense risponde vagamente. Ecco quello che si sa.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella notte da sabato a domenica, Alex Honnold ha scalato con successo il Taipei 101, alto 508 metri, senza alcuna attrezzatura di sicurezza.

L'evento è stato mostrato in diretta streaming su Netflix.

Alla domanda su quanto gli è fruttata la scalata durata 1 ora e 35 minuti, lo statunitense, è rimasto vago: «Non lo dirò. È imbarazzante».

Secondo fonti del «New York Times» il 40enne avrebbe guadagnato un cifra a sei zeri. Mostra di più

Lo scalatore Alex Honnold ha tenuto con il fiato sospeso il pubblico di tutto il mondo mentre Netflix trasmetteva in diretta streaming la sua scalata di un grattacielo senza corde né reti di sicurezza.

Il 40enne ha scalato da solo il grattacielo Taipei 101, alto 508 metri, a Taiwan, catturando l'attenzione mondiale non solo per la sua straordinaria prestanza fisica, ma anche per il modo in cui gli sport estremi vengono messi in mostra in questa era digitale.

La scalata di 101 piani ha richiesto ad Alex, un alpinista esperto con 30 anni di esperienza, 1 ora e 35 minuti per essere completata.

Una volta raggiunta la vetta, ha semplicemente esclamato: «Da pazzi».

Dopo che Netflix ha condiviso su X un video che lo ritrae in cima alla torre, un ammiratore ha commentato: «Scala un grattacielo di 101 piani in 1 ora e 35 minuti. Senza corda. Senza drammi. Reazione? "Da pazzi". Quel livello di calma dopo quel livello di follia è esattamente il motivo per cui Alex Honnold è diverso».

Ma qual è stata la sua ricompensa per questa impresa da brivido?

L'intrepido scalatore è stato intervistato dal «New York Times», che gli ha chiesto se questa sarebbe stata la sua impresa più redditizia fino a quel momento.

«Lo avrei fatto anche gratis»

In risposta, il 40enne ha insistito sul fatto che avrebbe intrapreso la sfida anche senza alcun incentivo finanziario: «Lo farei gratis. Se non ci fosse il programma televisivo e l'edificio mi desse il permesso di farlo, lo farei perché so di poterlo fare e sarebbe fantastico. Voglio dire, stare seduto da solo in cima alla guglia è pazzesco».

«Quindi, sapete, se non ci fosse tutto questo clamore intorno, e avessi solo l'opportunità di farlo da solo, mi andrebbe bene».

Nonostante la sua riluttanza a rivelare l'importo per imbarazzo, Alex ha suggerito che fosse significativamente inferiore a quello che guadagnerebbe una star di uno sport tradizionale.

«Non lo dirò. È imbarazzante. In realtà, se la si mette nel contesto degli sport tradizionali, è una cifra ridicola. Sapete, i giocatori della Major League Baseball ottengono contratti da 170 milioni di dollari. Persino qualcuno di cui non avete mai sentito parlare e di cui nessuno si cura».

Secondo fonti interne che hanno parlato con il «New York Times», l'atleta «sarà pagato con una cifra a sei zeri per la scalata».