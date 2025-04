Quando il «mostro sotto il letto» è reale

Mostri sotto il letto, a volte ci sono veramente. Imago

Una babysitter del Kansas ha vissuto un vero incubo quando, per rassicurare un bambino spaventato, ha scoperto che c'era per davvero un uomo nascosto sotto il suo letto.

Hai fretta? blue News riassume per te Una babysitter ha trovato un uomo nascosto sotto il letto di un bambino mentre cercava di rassicurarlo dalla paura che ci fosse un «mostro».

L’uomo, ex residente della casa e già accusato di violenza domestica, era soggetto a un ordine restrittivo e ora è detenuto con l'accusa di rapimento aggravato e altri reati.

Episodi simili, sebbene rari, si sono verificati anche in passato negli Stati Uniti, con casi documentati nel 2006 e nel 2016. Mostra di più

Il mito del mostro nascosto sotto il letto è diventato una realtà sconvolgente per una famiglia del Kansas, portando all'arresto di un uomo.

Come affermato da «NPR», l'ufficio dello sceriffo della contea di Barton ha riferito di essere intervenuto qualche settimana fa per una segnalazione di disturbo in una residenza vicino a Great Bend.

Secondo la babysitter, il cui nome non è stato reso pubblico, stava preparando i bambini per andare a dormire quando uno di loro ha espresso paura per la presenza di un «mostro» sotto il letto. Ma il suo tentativo di tranquillizzare il bambino ha preso una piega inaspettata.

«Per mostrare al bimbo che non c'era nulla da temere, la donna ha controllato e poi si è imbattuta in un sospetto di sesso maschile nascosto effettivamente sotto il letto», ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo. «Ne è scaturita una colluttazione, durante la quale un bambino è stato fatto cadere».

Il sospettato, un uomo di 27 anni, aveva vissuto precedentemente in quella casa, ma era soggetto a un «ordine restrittivo» che gli vietava di trovarsi nella proprietà.

I documenti del tribunale indicano che il giovane era stato rilasciato su cauzione dopo essere stato accusato, all’inizio dell'anno, di minacce criminali e violenza domestica.

In questo caso il sospettato è fuggito prima dell'arrivo degli agenti, ma è stato arrestato dopo un breve inseguimento a piedi. Ora deve rispondere di accuse tra cui rapimento aggravato, infrazione, percosse, messa in pericolo di minori e violazione di domicilio.

È attualmente detenuto con una cauzione fissata a 500'000 dollari. Non si hanno informazioni in merito alla sua difesa legale.

Non è una prima

Anche se la paura di trovare intrusi sotto il letto è comune, è altamente improbabile che la cosa si verifichi per davvero. Ma non impossibile.

Nel 2006, infatti, un ex parcheggiatore di Washington D.C. fu condannato per stalking dopo essere stato trovato nascosto sotto il letto di una donna.

In modo simile, nel 2016, una donna del Tennessee scoprì il suo ex fidanzato sotto il letto: l'uomo fu arrestato dopo che lei si difese.