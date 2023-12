L'affermazione del 1990 di Ivana Trump che il marito aveva sul comodino un libro con i discorsi di Hitler sta rimbalzando sui media americani dopo che l'ex presidente in un comizio sabato ha usato un'espressione della retorica nazista per attaccare i migranti.

Donald Trump in una foto del 16 dicembre. KEYSTONE/AP Photo/Reba Saldanha

L'ex moglie del tycoon rivelò al suo avvocato che il testo accanto al letto era il «Nuovo ordine».

In quell'occasione Ivana, come fu riportato all'epoca da Vanity Fair, rivelò anche che quando qualcuno entrava nell'ufficio di Trump «sbatteva i tacchi, alzava il braccio e diceva: ‹Heil Hitler›. L'ex presidente allora negò le accuse e precisò che «se anche avesse avuto i discorsi» del dittatore nazista «sul comodino, non li avrebbe letti».

Dopo che sabato l'ex presidente ha detto che i migranti «stanno avvelenando il sangue degli Stati Uniti» sono riemerse una serie di espressioni utilizzate da Trump negli anni assimilabili o praticamente identiche a quelle dei discorsi o degli scritti di Hitler.

SDA