Caldo in Kuwait: quando la vita all'aperto scompare Anche gli uccelli stanno lottando contro il caldo elevato. Immagine: dpa Gli alberi delle città sono morti in molte zone del Kuwait. Immagine: dpa I pescatori devono lavorare all'aperto anche con il caldo. Immagine: dpa I centri commerciali invitano a fare una passeggiata nel clima fresco. Immagine: dpa In Kuwait non ci sono quasi venditori ambulanti come Ali Habib, a causa del caldo. Immagine: dpa I lavori di costruzione vengono eseguiti illegalmente, a volte anche durante il giorno. Immagine: dpa Caldo in Kuwait: quando la vita all'aperto scompare Anche gli uccelli stanno lottando contro il caldo elevato. Immagine: dpa Gli alberi delle città sono morti in molte zone del Kuwait. Immagine: dpa I pescatori devono lavorare all'aperto anche con il caldo. Immagine: dpa I centri commerciali invitano a fare una passeggiata nel clima fresco. Immagine: dpa In Kuwait non ci sono quasi venditori ambulanti come Ali Habib, a causa del caldo. Immagine: dpa I lavori di costruzione vengono eseguiti illegalmente, a volte anche durante il giorno. Immagine: dpa

Il Kuwait è considerato uno dei luoghi più caldi del pianeta. D'estate, il Paese sembra un presagio del cambiamento climatico. Le spiagge sono deserte, gli alberi appassiscono e chi vuole fare jogging va al centro commerciale.

dpa

Hai fretta? blue News riassume per te Con circa 50 gradi, la vita in Kuwait si svolge solo al chiuso.

L'aumento delle temperature nei prossimi anni potrebbe rendere vaste zone del Paese inadatte alla presenza umana.

L'esportazione di petrolio - il Kuwait possiede alcune delle più grandi riserve al mondo - ha portato prosperità, grattacieli e autostrade a dodici corsie.

In realtà, la percentuale di energie rinnovabili nel Paese è destinata a raggiungere il 15% entro il 2030. L'ultimo dato relativo alla produzione di energia elettrica è stato di appena lo 0,2%. Mostra di più

Quando Ali Habib non ce la fa più a stare all'aperto, dove c'è una temperatura di circa 50 gradi, si alza dalla sedia sotto l'ombrellone all'angolo della strada, si siede in macchina e accende l'aria condizionata per un po'.

L'uomo, che per più di dodici ore al giorno vende semi di girasole agli automobilisti, sa cosa si prova a trascorrere un'estate di caldo estremo.

L'aria calda soffia sul Kuwait come dentro un forno. Respirare è difficile, la pelle e i capelli si riscaldano in pochi minuti. Se non si è costretti, non si passa il tempo all'aperto durante le ore diurne.

Il Kuwait, geograficamente schiacciato tra l'Arabia Saudita e l'Iraq, sembra un'avvisaglia della vita in un clima che cambia. In tempi in cui le regioni molto calde diventeranno inabitabili e la vita quotidiana si svolgerà principalmente al chiuso.

L'aumento delle temperature nei prossimi 50-75 anni potrebbe rendere vaste zone del Paese inadatte all'abitazione umana, scrive il Kuwait Times, citando dati dell'autorità ambientale.

Secondo uno studio di Harvard, 13 morti su 100 potrebbero essere attribuite al cambiamento climatico.

«Come se il mondo esterno non esistesse»

In estate molti abitanti benestanti lasciano le loro case e i loro uffici con l'aria condizionata solo per recarsi nei centri commerciali, nei negozi e nei ristoranti... sempre con l'aria condizionata. «È quasi come se il mondo esterno non esistesse», ha dichiarato al Guardian l'architetto Sharifa al-Schalfan .

Con 53,9 gradi, Mitribah, città fuori Kuwait City, ha registrato la terza temperatura più alta al mondo nel 2016, come verificato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (OMM).

Un vero caldo da record

Solo la Valle della Morte in California (56,7 gradi - 1913) e Kebili in Tunisia (55,0 gradi - 1931) sono stati più caldi. L'OMM si attiene a questi dati finché non ci sono prove del contrario.

In Kuwait, la soglia dei 50 gradi è stata superata già nel maggio di quest'anno, la prima da decenni.

«Vengo ogni giorno verso le sei e mezza o le sette», dice un uomo di 50 anni che si è recato all'«Avenues», una sorta di villaggio climatizzato per fare acquisti e mangiare, indossando scarpe da ginnastica verdi e un berretto.

L'aria fredda entra dai tubi delle pareti, si rabbrividisce, il naso si tappa. Gli uccelli volano sotto il tetto di vetro. «Sembra di camminare all'aperto», dice entusiasta un neozelandese. Alcuni centri commerciali hanno corsie dedicate per camminare e fare jogging ai piani superiori.

I pesci e le palme muoiono

All'esterno, dove il sole continua a picchiare, lo stress da caldo si fa sentire da tempo su animali e piante. Un giornalista locale riferisce che i gatti randagi vengono portati negli ambulatori dei veterinari in estate perché soffrono di esaurimento da calore.

Gli uccelli giacciono morti sui tetti delle case perché non trovavano né ombra né acqua. I pesci morti si sono spiaggiati più volte sulla riva, poiché privi di ossigeno poiché non ce n'è a sufficienza nell'acqua della baia calda.

Sul lungomare del Kuwait si vedono piccioni che si azzuffano all'ombra di una palma. Gli alberi della città stanno morendo sui marciapiedi, anche le palme resistenti al calore stanno appassendo sul ciglio della strada, lasciando pendere foglie marrone chiaro.

40 gradi per diverse ore possono essere fatali

Quando l'umidità è molto alta, ad esempio sulla costa del Kuwait, il corpo non riesce più a raffreddarsi con la sudorazione, spiega la dottoressa Andrea Nakoinz dell'Alleanza tedesca sui cambiamenti climatici e la salute.

Il sudore non evapora più sulla pelle, cosa che altrimenti garantirebbe il raffreddamento.«In questo caso, superare i 40 gradi per diverse ore può essere fatale».

Anche gli edifici con aria condizionata ad alto consumo energetico non sono la soluzione definitiva. L'aria degli impianti di condizionamento secca le vie respiratorie e le rende più sensibili ai germi, dice Nakoinz.

Inoltre: «Se sono sempre seduto in stanze con aria condizionata, non riesco più ad adattarmi al calore. Passare da 18 a 40 gradi può portare a un collasso circolatorio in persone già malate».

Un consume d'energia pazzesco

Il dilemma del Kuwait è il suo petrolio, scoperto per la prima volta nel 1938. L'esportazione - il Kuwait possiede alcune delle più grandi riserve di petrolio al mondo - ha portato prosperità, grattacieli e autostrade a dodici corsie.

Allo stesso tempo, lo Stato e i suoi abitanti sono diventati dipendenti da questa materia prima, alla quale il mondo dovrà dire addio se vuole contenere le conseguenze del cambiamento climatico, come il caldo estremo.

La percentuale di energie rinnovabili in Kuwait dovrebbe essere del 15% entro il 2030, ma secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia (AIE) di recente era solo dello 0,2% nella produzione di elettricità. In pochi Paesi il consumo di elettricità è così elevato come in Kuwait, e sta aumentando.

Un litro di benzina costa meno di un litro di cola

«Il petrolio e il gas ci fanno muovere» e «alimentano il nostro mondo», recita un museo vicino al più grande giacimento petrolifero, Burgan.

Per animare le strisce nere, il «nostro petrolio» viene descritto come «il nostro popolo», «il nostro mondo» e «il nostro futuro». Il petrolio è sinonimo di progresso, è orgoglio nazionale e non, come vorrebbero gli attivisti ambientali europei, uno sporco killer del clima.

Nel negozio del museo in Kuwait, la mascotte è un bidone di petrolio che ride, con un elmetto e una tuta blu da lavoratore del petrolio a misura di bambino.

Impressionanti grattacieli in Kuwait. Il caldo è un problema per il Paese. Bild: sda

Il Kuwait ha la benzina più economica del Golfo, dice il proprietario di un'azienda turistica. Poiché la benzina è sovvenzionata dallo Stato, un litro di Super costa l'equivalente di circa 60 centesimi di euro alla stazione di servizio, cioè meno di un litro di Coca-Cola.

Quando parcheggia e scende dall'auto per 15 o 20 minuti, l'uomo lascia il motore acceso per mantenere il SUV bello fresco. Il suo consumo di carburante si aggira tra i 14 e i 20 litri per 100 chilometri.

Alcuni dei pochi pedoni che si vedono agli incroci si proteggono dal sole e dai gas di scarico con ombrelli e sciarpe. La maggior parte delle spiagge è deserta, con solo poche anime coraggiose che friggono nella calura di mezzogiorno o immergono i piedi nell'acqua.

Il caldo colpisce soprattutto i più poveri

Come in altre regioni del mondo, le conseguenze del cambiamento climatico colpiscono prima i più poveri. Nei cantieri del sobborgo di Chaitan si possono incontrare uomini provenienti dall'India o dallo Sri Lanka che mescolano il cemento, posano le tubature dell'acqua e rivestono i soffitti.

Il lavoro all'aperto è di fatto vietato tra le 11 e le 16 in estate. Questi lavoratori migranti, che costituiscono circa i due terzi della popolazione del Kuwait, sono particolarmente a rischio di problemi di salute a causa del caldo e «ne sopportano il peso», scrive l'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Gli egiziani portano a terra il loro pescato al mercato del pesce a 48 gradi Celsius. «Cosa dovrei fare?», dice Hamid Mohammed Issa, che lavora in Kuwait da 42 anni.

Il sudore gli scorre sulla fronte come acqua: «Devo guadagnarmi da vivere», conclude.

dpa