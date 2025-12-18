Quando l'amante fugge dalla finestra del decimo piano

L'amante scappa dalla finestra del decimo piano 16.12.2025

Un video virale proveniente dalla Cina mostra una scena tanto drammatica, quanto sconvolgente, che pare uscire da un film: una donna esce dalla finestra di un grattacielo e si arrampica lungo la facciata.

Hai fretta? blue News riassume per te Un video proveniente dalla Cina è subito diventato virale.

Il filmato mostra una donna che si cala dalla finestra di un grattacielo al 10° piano e scivola lungo un tubo.

Si dice che sia l'amante di un uomo la cui moglie è tornata a casa all'improvviso. Mostra di più

Un video proveniente dalla Cina sta facendo scalpore su Internet. Mostra una donna che esce da una finestra al decimo piano di un grattacielo e poi cammina lungo la facciata.

Come si vede poi nel filmato, tenta di scivolare lungo il tubo pluviale, ma senza riuscire ad andare lontano.

Secondo i media, la protagonista è l'amante di un uomo sposato e e, come nei film, tenta di fuggire dalla sua stanza quando la moglie fa il suo ritorno a sorpresa.