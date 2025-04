L'IA viene utilizzata anche a Berna. sda

L'intelligenza artificiale (AI) è ormai utilizzata quotidianamente, anche nel mondo del lavoro. Questo vale anche per la Confederazione e il Parlamento, dove sono in corso numerosi progetti. I temi trattati spaziano dal rilevamento delle frodi alla misurazione dei pollini e alla traduzione.

In tutti i dipartimenti sono in corso studi di fattibilità su progetti di IA, ha dichiarato la Cancelleria federale a «Keystone-ATS». La Confederazione elenca questi progetti in una banca dati, la Rete di competenze sull'intelligenza artificiale.

L'IA viene utilizzata in particolare per il rilevamento delle frodi e per i controlli di plausibilità. Dal 2017, è stata utilizzata dalla Commissione della concorrenza e altre autorità analoghe. Statistiche e immagini vengono utilizzate per distinguere tra comportamenti collusivi e competitivi.

Ad esempio, l'intelligenza artificiale mostra i segnali di allarme di accordi vietati nelle gare d'appalto tra aziende che violano la legge sui cartelli.

Chatbot

La Confederazione utilizza anche chatbot, o agenti conversazionali. «Esi», il chatbot dell'Autorità federale di vigilanza sulle fondazioni, risponde a domande sulle fondazioni da parte di persone esterne alla Confederazione. Attualmente esiste solo in tedesco.

Anche la Segreteria di Stato dell'economia sta lanciando un «chatbot pubblico». Il suo scopo è rispondere alle richieste della gente, che sono aumentate costantemente negli ultimi anni. L'obiettivo è quello di liberare risorse umane.

È in fase di lancio anche un altro agente conversazionale, chiamato «Chatbot IA ParlData». Basato sulla banca dati del Parlamento, dovrebbe consentire di consultare i dati statistici nelle tre lingue ufficiali.

Misurazione del polline

Dal 2017 anche MeteoSvizzera utilizza l'IA, ad esempio per misurare automaticamente i livelli di polline. Un dispositivo aspira l'aria e le particelle in essa contenute, compresi i grani di polline, e le misura. Un sistema basato sull'intelligenza artificiale analizza poi i risultati, permettendo di identificare i diversi tipi di polline e la loro concentrazione.

Questa tecnologia consente di contare molto rapidamente un gran numero di particelle e di evidenziare le variazioni di concentrazione dei pollini. Presto dovrebbe essere possibile monitorare anche altre serie di particelle sottili, come le spore dei funghi, responsabili di allergie e malattie delle piante.

Anche l'Ufficio federale di statistica (UST) usa l'intelligenza artificiale. Dal 2018 utilizza una rete neurale artificiale di apprendimento profondo per preclassificare le foto aeree. I dati suddividono la superficie della Svizzera in 72 classi di uso e copertura del suolo.

Il passo successivo è l'utilizzo di un modello «random forest», un algoritmo di apprendimento automatico che può unire dati secondari e migliorare l'accuratezza delle previsioni. I cambiamenti nell'uso e nella copertura del suolo vengono così previsti più rapidamente e con maggiore precisione.

Ausili per la traduzione

L'amministrazione federale, e in particolare i vari servizi linguistici, fa sempre più ricorso a strumenti di traduzione automatica, aggiunge la Cancelleria federale. Cita la traduzione assistita da computer e, per le traduzioni grezze, DeepL Pro.

La Cancelleria federale sottolinea che questi strumenti forniscono solo un supporto, in quanto i testi sono sempre tradotti da esseri umani. Le traduzioni grezze vengono controllate e rielaborate per garantire la qualità necessaria.

Dalla fine del 2023, l'AI viene utilizzata anche per il bollettino ufficiale dei servizi parlamentari. Una portavoce spiega che l'intelligenza artificiale trascrive gli interventi dei rappresentanti eletti, consentendo al personale di concentrarsi maggiormente sul proprio compito principale, ovvero la redazione dei discorsi.

Per il momento, vengono utilizzati principalmente strumenti standard. Ulteriori sviluppi sono ancora in fase di progetto pilota.

L'IA verrà utilizzata anche per la traduzione simultanea durante le riunioni delle commissioni parlamentari. Su richiesta del Consiglio nazionale è in corso la stesura di un rapporto su questo tema, atteso al più tardi per l'agosto 2026.