Quanti soldi al giorno servono per viaggiare in Svizzera?

La pianificazione del budget gioca un ruolo importante per molte persone quando programmano una vacanza. Unsplash/agent_illustrateur

La spesa per le vacanze varia a seconda della destinazione scelta dai viaggiatori. Un confronto mostra che in media in Svizzera un giorno di ferie costa 225 franchi, mentre in Laos... 11.

vab Vanessa Büchel

Hai fretta? blue News riassume per te A seconda della destinazione delle vacanze è necessario un budget diverso.

Una nuova analisi mostra quanto variano i costi giornalieri di viaggio tra i vari Paesi.

In un confronto internazionale, la Svizzera si colloca al sesto posto, ma è il Paese europeo con i costi più alti per giorno di viaggio.

Lo studio prende in considerazione le spese per l'alloggio, il cibo e il trasporto all'interno del Paese.

Il Laos è il luogo più economico per viaggiare, con 11 franchi a giornata Mostra di più

La vostra prossima vacanza è probabilmente dietro l'angolo. Il luogo in cui si viaggia ha un impatto diretto sul proprio borsellino, perché la spesa all'estero varia a seconda della destinazione.

Non è un segreto che per viaggiare in Svizzera sia necessario pianificare un budget maggiore.

Ma il portale comparativo HelloSafe mostra, attraverso le cifre, quanto siamo in alto: con una media giornaliera di 225 franchi, la Svizzera occupa addirittura il primo posto in un confronto europeo.

La segue immediatamente il Liechtenstein con 196 franchi e poi Monaco con 179 franchi.

In un contesto internazionale, la Svizzera si colloca al sesto posto, il Liechtenstein all'11° e Monaco al 14°.

Il budget giornaliero può variare da persona a persona

Ma in cosa consiste effettivamente questo budget giornaliero? Secondo gli autori dello studio, sono state prese in considerazione le spese sostenute dai viaggiatori per l'alloggio, il vitto e il trasporto all'interno del Paese.

La tratta verso il Paese di destinazione, cioè il volo, o i biglietti del treno oppure i costi della benzina, non sono stati inclusi.

HelloSafe sottolinea che lo studio è stato «realizzato sulla base di diverse fonti», ma che si tratta comunque di una «stima».

In fin dei conti, la spesa varia da persona a persona, in quanto ognuno pianifica un numero diverso di escursioni, magari preferisce il taxi al posto dei mezzi pubblici o preferisce cenare in ristoranti più sofisticati.

Il conto alla fine del viaggio sarà dunque diverso.

Sono necessari più soldi per le Barbados

Ma se la Svizzera conquista il sesto posto a livello mondiale, chi si è aggiudicato il podio?

Barbados è in testa con 293 franchi al giorno, seguita da Antigua e Barbuda con 275 franchi, St. Kitts e Nevis con 241 franchi, Maldive con 233 franchi e Grenada con 230 franchi.

Gehen Sie auf Gehen Sie auf HelloSafe Schweiz für weitere Tools.

Uno sguardo all'altra estremità della lista mostra quali sono i Paesi più economici in cui viaggiare.

In Laos sono sufficienti 11 franchi a giornata. HelloSafe indica poi il Kazakistan con 16 franchi, il Ruanda e il Ghana con 18 franchi, e la Mongolia con 20 franchi.