Gli astronauti della NASA percepiscono uno stipendio annuo di circa 121'000 franchi, con un'indennità giornaliera per le spese accessorie. Tuttavia, gli straordinari non sono retribuiti, anche in caso di missioni prolungate.

Negli Stati Uniti, la professione di astronauta è ben remunerata, ma non prevede il pagamento degli straordinari, nemmeno in situazioni eccezionali come quella vissuta da Barry Wilmore e Sunita Williams.

Questi astronauti della NASA sono rimasti bloccati nello spazio per nove mesi oltre il previsto, a causa di un guasto alla navicella Starliner della Boeing.

Durante il loro soggiorno prolungato sulla Stazione Spaziale Internazionale, che è durato 278 giorni in più rispetto agli otto inizialmente pianificati, Wilmore e Williams hanno condotto 900 ore di ricerca scientifica.

Come riferito da «Focus», nonostante la perdita di massa ossea e muscolare, non hanno ricevuto compensi aggiuntivi per il tempo extra trascorso nello spazio. La NASA non prevede infatti il pagamento di straordinari per le ore di lavoro aggiuntive, né per le ferie non godute o i giorni festivi trascorsi in orbita.

Condizioni di lavoro degli astronauti

Jimi Russell, portavoce della Direzione delle missioni per le operazioni spaziali della NASA, ha spiegato che gli astronauti in missione sono considerati dipendenti federali in viaggio di lavoro.

Per questo motivo, ricevono un'indennità di 5 dollari al giorno per le spese accessorie, anche se non è chiaro a cosa possano servire a 400 km dalla Terra.

Per il tempo non previsto trascorso sulla ISS, Williams e Wilmore hanno ricevuto circa 1'430 dollari extra, oltre al loro stipendio annuale di 152'258 dollari lordi, che corrispondono a circa 121'000 franchi.

Questo importo è di 22'000 dollari inferiore rispetto allo stipendio di un membro del Congresso degli Stati Uniti.