Un farmaco da banco può costare il doppio in una farmacia rispetto a un'altra. Il Perskindol è uno degli esempi più innocui. KEYSTONE

Uno studio mostra notevoli differenze di prezzo per i prodotti da banco nelle farmacie svizzere. La conclusione: i clienti possono risparmiare notevolmente facendo un confronto mirato dei prezzi.

Stefan Michel

Hai fretta? blue News riassume per te Un'analisi del Forum dei consumatori mostra grandi differenze di prezzo per i prodotti da banco nelle farmacie svizzere.

Lo stesso prodotto in alcune farmacie può costare fino al 100% in più.

In Svizzera esistono limiti massimi di prezzo solo per i farmaci da prescrizione coperti dall'assicurazione sanitaria. Mostra di più

Nelle farmacie svizzere esistono notevoli differenze di prezzo per i prodotti da banco, che i clienti possono sfruttare per risparmiare facendo confronti mirati. Una recente analisi del Forum dei consumatori ha dimostrato che i prezzi degli stessi prodotti possono variare notevolmente nelle diverse strutture.

37,70 franchi invece di 55,95 per lo stesso integratore alimentare: secondo il «Blick», il primo prezzo proviene dalla «Apotheke zur Rose», il secondo da «Amavita». Lo studio dimostra che i prezzi dei farmaci da banco variano notevolmente da farmacia a farmacia.

A differenza dei medicinali soggetti a prescrizione medica, che sono quindi pagati dalle compagnie di assicurazione sanitaria, non esiste un prezzo fisso per i medicinali da banco.

Le farmacie sembrano massimizzare il loro margine di manovra.

Rimedio omeopatico due volte più costoso

Una donna ha riferito al Forum dei consumatori di aver dovuto pagare 38,25 franchi per il prodotto omeopatico Thymuline Glob di Boiron in una farmacia di Zurigo, il doppio rispetto alla farmacia di casa.

Ci sono differenze anche per i rimedi contro il raffreddore come Neocitran. Una confezione di 12 compresse costa 13,50 franchi da «Benu», mentre da «Toppharm» costa 19,30 franchi: 5,80 franchi, ovvero il 43% in più.

Un altro esempio è il preparato vitaminico Supradyn pro energy-complex, che costa 68,95 franchi da «Amavita», mentre è più economico di 15 franchi da «Zur Rose». Il Perskindol Thermo Hot, popolare tra gli atleti, è venduto da «Zur Rose» a 27,85 franchi a tubetto, mentre «Benu» lo vende a 37,95 franchi, con una differenza del 36%.

Le cause delle differenze di prezzo

L'elenco delle specialità dell'Ufficio federale della sanità pubblica fissa i prezzi massimi per i farmaci coperti dall'assicurazione sanitaria. Per tutti gli altri farmaci è il libero mercato a determinare i prezzi, spiega l'associazione dei farmacisti Pharmasuisse al Forum dei consumatori.

Tuttavia, in base alla legge della domanda e dell'offerta, i prezzi dovrebbero essere parificati. Sono quindi molto più le farmacie ad essere responsabili delle grandi differenze.

Chi si informa può risparmiare e più acquista dal fornitore più economico, più i prezzi degli altri saranno bassi.

I negozi online delle varie farmacie forniscono una prima impressione.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.