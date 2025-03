Quanto sono efficaci le iniezioni per perdere peso? L'esperto risponde e mette in guardia

«Wegovy», «Ozempic» e «Mounjaro» sono iniezioni che combattono l'obesità e trattano il diabete di tipo 2 (foto d'archivio) Jens Kalaene/dpa

Sempre più persone si rivolgono alle iniezioni per la perdita di peso per sbarazzarsi dei chili in eccesso. Se da un lato l'effetto è stato confermato, dall'altro ci sono effetti collaterali e costi elevati. Perché il mercato è in piena espansione e cosa significa per i pazienti svizzeri?

Hai fretta? blue News riassume per te È stato dimostrato che le iniezioni dimagranti come Ozempic e Wegovy aiutano a perdere peso riducendo la sensazione di fame e regolando i livelli di zucchero nel sangue.

I possibili effetti collaterali sono nausea o perdita di massa muscolare.

Il costo mensile è compreso tra 300 e 500 franchi, a seconda del preparato.

Il mercato è in rapida crescita, con l'ingresso di nuove aziende farmaceutiche come Roche e la previsione di un aumento delle vendite fino a 150 miliardi di dollari entro il 2033.

Un esperto vede l'iniezione come un'opportunità, ma mette in guardia dai pericoli. Mostra di più

È quasi troppo bello per essere vero: perdere diversi chili in poche settimane. Questo è possibile con le iniezioni dimagranti di semaglutide. Le case farmaceutiche Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Saxenda sono i principali distributori in tutto il mondo.

Il trattamento ha suscitato un vero e proprio clamore negli ultimi anni, ma quanto è davvero efficace? blue News ne parla con un esperto.

Il farmacista Giovanni Cartolano dice: «Sembra funzionare, fa quello che promette. Il livello di zucchero nel sangue migliora». L'iniezione dimagrante era originariamente destinata ai diabetici. L'effetto di perdita di peso si è trasformato in un business redditizio.

Il farmaco contiene principi attivi come la semaglutide o la liraglutide, che imitano l'ormone GLP-1. Questo ormone regola la glicemia, dunque i livelli di zucchero nel sangue e il senso di sazietà.

Il medicamento rallenta lo svuotamento gastrico, riduce la sensazione di fame e fa sì che si che si mangi di meno in generale. Inoltre influisce sul sistema di ricompensa del cervello, rendendo meno frequenti le voglie.

Il clamore è giustificato

Per il farmacista una cosa è chiara: «L'iniezione per la perdita di peso ha un futuro, il mercato potenziale è enorme: miliardi di persone in tutto il mondo sono affette da obesità, sovrappeso e diabete». La siringa porta benefici significativi a molti consumatori. Il clamore è quindi giustificato.

Ma chi può sottoporsi e copre i costi di questo trattamento? Cartolano chiarisce: «Ogni caso viene esaminato singolarmente per decidere se sarà la compagnia di assicurazione sanitaria a pagare o i pazienti stessi».

Se c'è un'indicazione medica, l'assicurazione coprirebbe i costi. Se invece sono centrali altri fattori, che non implicano necessariamente difficoltà di salute, il paziente deve pagare di tasca propria.

Un'iniezione che nasconde dei pericoli

L'iniezione dimagrante presenta quindi dei vantaggi, ma raramente un trattamento è privo di effetti collaterali. Il professionista afferma infatti che «gli effetti collaterali più comuni sono nausea, diarrea, costipazione e vomito».

«Ci sono stati casi di decesso, ma sono stati collegati a versioni non autorizzate di semaglutide, il principio attivo di Ozempic e Wegovy».

Un altro fattore è la perdita di massa muscolare. «Se si perdono 10 chili, 4 di questi sono muscoli». Questo è sicuramente un pericolo e deve essere sempre comunicato dal medico.

«Dobbiamo continuare a ricercare e migliorarne l'effetto»

Con quattro aziende che producono il farmaco, il mercato è ancora gestibile. Adesso però anche Roche sta entrando nel business.

«Credo che abbia senso che altre aziende farmaceutiche entrino nel settore», dice il farmacista, che intravede delle opportunità perché il farmaco non è ancora perfetto.

«Non abbiamo raggiunto la fine della conoscenza con questa sostanza. Dobbiamo continuare a ricercare e migliorarne l'effetto».

Il mercato delle iniezioni per la perdita di peso è in rapida crescita. Secondo le stime di «MarketScreener», le vendite annuali di questi farmaci potrebbero raggiungere i 150 miliardi di dollari USA entro il 2033, rispetto alla previsione dell'anno precedente di oltre 100 miliardi nei primi anni 2030.

Da 300 a 400 franchi per siringa

Le iniezioni dimagranti vengono solitamente iniettate per via sottocutanea (sotto la pelle) e la frequenza di utilizzo dipende dal preparato: per Ozempic, Wegovy e Mounjaro è un'iniezione a settimana, mentre Saxenda è da iniettare giornalmente.

I costi variano a seconda della preparazione e del dosaggio. In Svizzera una fornitura mensile di Saxenda costa in media tra i 300 e i 400 franchi, mentre la tirzepatide (Mounjaro) costa circa 500 franchi al mese nel suo uso primario per il trattamento del diabete.

E in Svizzera?

In Svizzera sono attualmente autorizzati due farmaci per la perdita di peso: Saxenda, con il principio attivo liraglutide e Wegovy, con il principio attivo semaglutide.

Entrambi sono preparati iniettabili altamente efficaci basati su ormoni gastrointestinali. Questo significa che imitano l'effetto dell'ormone GLP-1 (glucagon-like peptide-1).

Da marzo 2024, le casse malati coprono i costi di Wegovy per le persone con un indice di massa corporea (BMI) superiore a 35 o un BMI superiore a 28, con comorbidità legate al peso come il diabete o l'ipertensione.