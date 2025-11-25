  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Asta Venduta una moneta d'oro per quasi 3 milioni, è un record europeo

SDA

25.11.2025 - 17:09

La moneta è rarissima.
La moneta è rarissima.
Keystone

Una moneta d'oro spagnola risalente all'inizio del XVII secolo è stata aggiudicata all'asta a Ginevra per 2,8 milioni di franchi, un record per una moneta europea.

Keystone-SDA

25.11.2025, 17:09

25.11.2025, 17:14

Lo ha indicato oggi l'impresa Numismatica Genevensis (NGSA), incaricata della vendita. La moneta risale al 1609.

Il «Centén Segoviano», il primo mai coniato, «si distingue per il suo carattere storico e la sua assoluta rarità», spiega in un comunicato l'azienda specializzata nel campo della numismatica di alta gamma. Non sono state fornite informazioni sul venditore e sull'acquirente. Il prezzo di partenza era di 2 milioni di franchi.

«Diventa così la moneta europea più costosa della storia», sottolinea NGSA. Il record precedente era detenuto da una moneta da 100 ducati raffigurante Ferdinando III d'Asburgo, venduta pochi giorni or sono per 1,95 milioni di franchi.

Il peso del Centén Segoviano, coniato con 340 grammi d'oro, «dimostra che questa moneta non era destinata all'uso quotidiano, ma serviva piuttosto come moneta di rappresentanza per dimostrare a tutti la potenza e la ricchezza del regno di Spagna», spiega la casa d'aste in un documento di presentazione. La moneta reca sul dritto uno scudo coronato e sul rovescio la croce spagnola in un quadrifoglio.

Nel corso del XVI secolo, la principale moneta europea veniva coniata a Hall, in Tirolo, riferisce ancora NGSA. Per eguagliare tale qualità, il re Filippo II avviò trattative con suo cugino Ferdinando del Tirolo.

Alcuni tecnici austriaci furono inviati a Segovia per trasformare un antico mulino per la carta in un laboratorio monetario. La produzione iniziò nel 1586 con monete diverse dal Centén: tale moneta vide la luce solo diversi anni dopo, sotto Filippo III.

I più letti

Padre svizzero multato in dogana perché i figli hanno mangiato due cornetti
Dalla bara si sente bussare: donna si risveglia poco prima della cremazione
La confessione di Marianna e Marco: «Essere un Morandi è un peso e un privilegio»
Michelle Hunziker beccata in compagnia di un altro uomo, ecco di chi si tratta
La nave Spiridon II, con a bordo 3'000 bovini, è irrintracciabile da giorni

Altre notizie

Animali. Raggiunta un'intesa in UE sulle nuove regole per la salute di cani e gatti

AnimaliRaggiunta un'intesa in UE sulle nuove regole per la salute di cani e gatti

Farmaceutica. Dopo i tagli a Novartis, Argovia: «Sempre più difficile mantenere posti nell'industria»

FarmaceuticaDopo i tagli a Novartis, Argovia: «Sempre più difficile mantenere posti nell'industria»

Parigi. Arrestato il quarto uomo del colpo al Louvre, nessuna traccia dei gioielli

ParigiArrestato il quarto uomo del colpo al Louvre, nessuna traccia dei gioielli