Le persone anziane si informano più attraverso i dispositivi digitali come smartphone, tablet e computer (33%) che tramite i canali tradizionali come per esempio la TV (30%) (foto simbolica) Keystone

Nove persone ultra 65enni su dieci sono online, in significativo aumento rispetto a cinque anni fa.

Lo rileva uno studio di Pro Senectute pubblicato oggi, nel quale si sottolinea tuttavia che le competenze digitali e l'atteggiamento verso la tecnologia variano notevolmente all'interno della popolazione anziana e la fascia d'età degli «offliner» si è ulteriormente spostata verso l'alto. Gli over 85 restano la categoria ad aver più difficoltà ad accedere al mondo digitale.

Secondo lo studio «Digital Seniors 2025», l'88% dei 65-74enni ha competenze digitali di base, più del doppio rispetto alla prima indagine del 2010. La percentuale per i 75-84enni è del 71%, mentre nettamente inferiore – 43% – appare la quota per le persone con più di 85 anni.

«Si stima che ci sarà sempre un 5-10% della popolazione molto anziana che non sarà connessa o che non lo sarà più a causa di limitazioni cognitive o fisiche legate all'età», indica citato in un comunicato Peter Burri Follath, responsabile della comunicazione di Pro Senectute Svizzera.

Occorre continuare a tenere conto di queste persone e rispettare anche la scelta di alcuni anziani di non utilizzare le tecnologie digitali.

Lo studio rivela un dato sorprendente: per la prima volta, le persone anziane si informano più attraverso i dispositivi digitali come smartphone, tablet e computer (33%) che tramite i canali tradizionali come la TV (30%), la stampa (22%) o la radio (15%).

«Siamo sorpresi dalla rapidità di questa «svolta». È essenziale che il servizio pubblico tenga conto dei cambiamenti di abitudini in materia di canali di informazioni da parte delle persone anziane», sottolinea Burri Follath.

Tuttavia, Pro Senectute sottolinea che nel 2025 non è più sufficiente essere semplicemente online. Le persone anziane devono anche essere in grado di utilizzare la tecnologia digitale in modo sicuro, critico e a proprio vantaggio. A tal fine, i contenuti e le applicazioni digitali devono essere comprensibili, facili da usare e adatti all'uso quotidiano.

Ogni settimana Pro Senectute riceve lamentele riguardo alla scomparsa degli sportelli fisici per servire i clienti, ha dichiarato Burri Follath a Keystone-ATS.

Per aiutare le persone a utilizzare i servizi online in modo sicuro, Pro Senectute sottolinea che le sue sezioni cantonali offrono sempre più supporto su misura per le esigenze individuali dei cittadini anziani.