Quattro auto di lusso si schiantano su una strada di montagna

Le quattro auto sportive coinvolte nell'incidente. Reddit/Leinad111

Due Ferrari, una McLaren e una Bentley sono rimaste gravemente danneggiate nell'incidente avvenuto in Austria, vicino al confine svizzero. I danni materiali si aggirano probabilmente intorno ad alcuni milioni.

Dominik Müller

Le vetture - due Ferrari, una McLaren e una Bentley - costano complessivamente diversi milioni.

I danni materiali sono dunque immensi, ma nessuno è rimasto ferito. Mostra di più

In Austria, vicino al confine svizzero, diverse auto di lusso si sono scontrate in una curva su una strada di montagna vicino alla città di Pfunds provocando danni materiali per milioni.

Una foto postata sulla piattaforma Reddit mostra le vetture coinvolte. Secondo il portale del lusso «Luxurylaunches», si tratta di due Ferrari, una McLaren e una Bentley.

Nessun ferito, ma danni milionari

A causare l'incidente sarebbe stato il conducente di una Ferrari 812 Superfast nera - del costo di circa mezzo milione di franchi - che si è schiantato contro la vettura rossa della stessa casa automobilistica che lo precedeva, del valore di quasi tre milioni di franchi.

Questa è stata poi spinta contro una McLaren Elva del costo di 1,7 milioni di franchi e una Bentley Continental GTC, che probabilmente vale circa 400.000 franchi. Un altro veicolo sarebbe invece riuscito a frenare in tempo ed evitare lo schianto.

Non ci sono stati feriti nell'incidente, ma ovviamente i danni materiali sono immensi, soprattutto perché è stata la Ferrari rossa a subire i danni maggiori.