L'incidente ferroviario è avvenuto a Montmelò Keystone

Quattro persone sono morte in serata investite da un treno vicino a Montmeló, nella regione del Vallès Oriental (Barcellona) in Spagna, mentre cercavano di attraversare i binari in un punto non autorizzato.

Lo ha reso noto la Direzione Generale della Protezione Civile attraverso il social network X, Lo riporta l'agenzia Efe.

Sull'incidente, avvenuto tra le 20 e le 20:30 circa lungo la linea di treni locali catalani R3, ha aperto un'inchiesta la polizia catalana. Stando a informazioni preliminari riportate da El País, le persone investite dal treno potrebbero essere giovani diretti a un festival di musica techno a Montmeló.

Oltre ai quattro deceduti, altre tre persone che sono rimaste ferite, ha aggiunto la Protezione civile. I circa 170 passeggeri del treno coinvolto sarebbero invece rimasti illesi. La ministra spagnola dei Trasporti, Raquel Sánchez, ha espresso le proprie condoglianze per l'accaduto. Lo stesso è avvenuto da parte del governatore catalano Pere Aragonés. «È una tragedia mortale che ci lascia senza parole», ha scritto su X/Twitter.

SDA