Questa donna si sveglia ogni mattina pensando che sia il mese di marzo del 2020

Amber Cavanagh ha avuto ictus multipli nel 2021. Instagram

Amber Cavanagh ha subito una serie di ictus alla fine del 2021. Da allora si sveglia ogni mattina pensando che sia il mese di marzo del 2020.

Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te Amber Cavanagh è stata colpita da diversi ictus alla fine del 2021 e ha avuto un'esperienza di pre-morte durante la quale ha visto se stessa e la sua famiglia da una prospettiva diversa.

Da allora, Cavanagh soffre di amnesia retrograda. Non riesce a ricordare gli eventi precedenti all'ictus.

Ogni mattina, quando si sveglia, Cavanagh pensa che sia il mese di marzo del 2020.

Ha scritto un libro sul suo destino. Mostra di più

Amber Cavanagh ha avuto diversi ictus alla fine del 2021. E mentre i medici lottavano per mantenerla in vita, la donna ha vissuto un'esperienza molto particolare: ha visto se stessa e la sua famiglia da una prospettiva diversa.

In un'intervista al «Daily Mail», l'inglese ha raccontato di aver osservato il suo corpo dall'alto e di aver visto i suoi figli mentre si recava in ospedale. Si è ritrovata in un giardino, circondata dai suoi cari e da diverse versioni di se stessa. Questa esperienza le ha cambiato la vita.

Quando la 43enne ha ripreso conoscenza, si è resa conto di soffrire di amnesia retrograda. Si tratta di una forma di perdita di memoria in cui chi ne è affetto non ricorda eventi, esperienze o informazioni avvenuti prima di un evento specifico, di solito traumatico.

La famiglia le mostra foto e racconta storie

Ogni mattina, quando Cavanagh si sveglia, pensa che sia il mese di marzo del 2020. Il 2019 e il 2020 sono per lei un mosaico di frammenti di memoria. Ogni giorno deve riorientarsi e scoprire quale anno sia effettivamente.

Nonostante queste sfide, Amber ha trovato un modo per affrontare la sua situazione. La sua famiglia la aiuta a ricostruire i ricordi mostrandole foto e raccontandole storie. Anche se non riesce a ricordare tutto, nel frattempo crea nuovi ricordi.

Ha intanto scritto un libro sul suo destino: «At the Stroke of Eternity» (Allo scoccare dell'eternità, in italiano). In esso descrive il giardino e le conversazioni avute durante la sua esperienza di pre-morte. Questa esperienza le ha tolto la paura di passare a miglior vita e vuole trasmetterla ad altre persone.

L'editore ha scritto questo articolo con l'aiuto di AI.