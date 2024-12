Ecco qual è la canzone di Natale più fastidiosa di tutti i tempi

Sorprendentemente non è stata inserita nella lista: Mariah Carey con «All I Want For Christmas Is You». Screenshot Youtube

blue News voleva sapere da voi, qual è la canzone di Natale peggiore e più fastidiosa di tutti i tempi? Abbiamo i risultati.

Redazione blue News Lea Oetiker

Hai fretta? blue News riassume per te A dicembre si sentono sempre le stesse canzoni di Natale. E a un certo punto possono diventare davvero fastidiose.

blue News voleva sapere: qual è la canzone di Natale più fastidiosa di tutti i tempi?

Le vostre scelte: terzo posto per «Holly Jolly Christmas», secondo per «O Tannenbaum» e primo, il meno ambito, per «Last Christmas», dei Wham! Mostra di più

Circa quindici giorni fa abbiamo chiesto a voi, lettori di blue News, qual è la canzone di Natale più fastidiosa di tutti i tempi? Avete votato e questo è il risultato:

3° posto: «Holly Jolly Christmas»

Al terzo posto tra le canzoni di Natale più fastidiose di sempre c'è la canzone «Holly Jolly Christmas». I lettori di blue News scrivono: «Solo una stupida melodia» o «Sembra ossessivamente festosa».

La canzone è stata scritta da Johnny Marks nel 1962 ed è una delle 25 canzoni natalizie più suonate dai membri dell'ACAP(American Society of Composers, Authors and Publishers) all'inizio del XXI secolo.

È stata coverizzata da numerosi artisti, tra cui Alan Jackson, Jerrod Niemann, Lady Antebellum e Michael Bublé.

2° posto: «O Tannenbaum»

Anche la canzone natalizia «O Tannenbaum» è entrata nella lista delle canzoni di Natale più fastidiose. Avete scritto: «Fastidiosa», «Noiosa», «Gospel» e «La solita solfa di chiesta».

«O Tannenbaum» è uno dei canti natalizi più conosciuti nel mondo di lingua tedesca. In origine, la canzone non era un canto natalizio, ma una canzone d'amore scritta da Joachum August Zarnack nel 1819.

Nella versione originale, un uomo infelice lamenta l'infedeltà della sua amata e usa l'abete sempreverde come simbolo di fedeltà: «O abete, o abete, come sono verdi le tue foglie. Non solo verde solo d'estate, no, anche in inverno, quando nevica.»

1° posto: «Last Christmas»

E infine, ma non per questo meno importante, la prima canzone natalizia più fastidiosa di tutti i tempi è: (*rullo di tamburi*) «Last Christmas» dei Wham!

Chi l'avrebbe mai detto? Probabilmente George Michael e Andrew Ridgeley non l'avrebbero mai pensato quando stavano camminando nella neve alta a Saas-Fee.

A proposito della canzone ecco cosa scrivono i nostri lettori: «Fastidiosa, mi dà sui nervi», «Spegni la radio non appena la senti» o «Sempre la stessa canzone - così noiosa».

Probabilmente non c'è bisogno di dire molto sul pezzo dei Wham! È e rimane una canzone natalizia memorabile.

Blue News vi augura una felice melodia, orecchiabile, per le vostre festività natalizie!