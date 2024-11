Neve dell'anno scorso © no source

Una pista a Kitzbühel, in Austria, sta facendo parlare di sé su TikTok. È infatti stata realizzata con la neve della scorsa stagione. Per alcuni utenti, tuttavia, la vista non suscita alcun sentimento invernale.

Redazione blue News Stéphanie Süess

«Tutto ciò è malato a tanti livelli», ha commentato un utente su TikTok. La pista sul Resterkogel a Kitzbühel, in Austria, sta facendo scalpore sulla piattaforma di social media.

Il video mostra una pista realizzata con la neve della scorsa stagione. Per alcuni utenti, tuttavia, la vista non suscita alcun sentimento invernale.

Sul posto sono poche le persone infastidite, anzi, anche lo Sci Club Kitzbühel è molto grato per la pista di neve «vecchia» che è stata aperta.

Ecco il video della pista (con sottotitoli in tedesco):