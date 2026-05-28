15'000 m2 di terrenoQuesta storica casa padronale costa meno di alcuni appartamenti di Zurigo
Sven Ziegler
28.5.2026
Una storica casa padronale, risalente al 1738, è in vendita nella regione tedesca del Sauerland. Per meno di un milione di euro è possibile acquistare non solo l'abitazione, ma l'intero complesso con stalle, camere per gli ospiti e circa 15'000 metri quadrati di terreno.
Sven Ziegler
28.05.2026, 08:22
Sven Ziegler
Hai fretta? blue News riassume per te
A Brilon, in Germania, è in vendita uno storico maniero risalente al 1738.
La proprietà, sottoposta a tutela dei beni culturali, comprende diversi edifici e circa 15'000 metri quadrati di terreno.
Chi ha sempre desiderato vivere come un signore, in una villa d'epoca, ha una rara opportunità. A Brilon, in Germania, è infatti in vendita la storica tenuta di Almerfeld, risalente al 1738. Il prezzo? «Solo» 995'000 euro.
La tenuta comprende diversi edifici e circa 15'000 metri quadrati di terreno.
Un lungo viale conduce direttamente alla casa padronale, che si trova al centro di un vasto paesaggio.
Parquet a spina di pesce e sala del camino
L'edificio principale offre circa 380 metri quadrati di spazio abitativo e un totale di otto stanze.
I visitatori accedono alla casa attraverso una scala in pietra. La zona d'ingresso è caratterizzata da un classico motivo a scacchiera in bianco e nero, mentre le altre stanze presentano un pavimento in parquet a spina di pesce.
La proprietà comprende un salone, una sala del camino, una grande cucina e diversi elementi storici.
Anche gli edifici annessi sono interessanti. L'ex stalla è infatti già stata trasformata in camere per gli ospiti con bagno privato.
Secondo chi la vuole vendere, l'ex stalla dei cavalli potrebbe essere utilizzata come studio o come «luogo adatto per una collezione di veicoli».
Un complesso tutelato con una storia movimentata
Da sottolineare che la struttura, che è tutelata dal 1985, ha una storia molto antica.
È infatti stata usata per scopi agricoli fino alla metà del XX secolo e poi vi hanno abitato alcuni monaci francescani. La tenuta è servita, tra le altre cose, pure come centro di formazione per l'Accademia corale di Dortmund.
La consulente immobiliare Birgit Krell di Engel & Völkers ha descritto al «Bild» questa operazione commerciale come un compito speciale a metà strada tra un «passato glorioso» e un «futuro promettente».
Le proprietà storiche continuano a essere richieste
Queste proprietà storiche attirano molta attenzione, soprattutto quando appaiono sorprendentemente a buon mercato rispetto ai prezzi degli immobili che si trovano nelle grandi città.
Le proprietà quotate in borsa con molto terreno e storia sono spesso considerate dagli acquirenti come degli affari perché rare proprietà di prestigio.