Indossano corna, pelli e maschere terrificanti. Eppure il loro scopo non è quello di spaventare, ma educare: l'Hohlgass-Pass di Sargans unisce la tradizione alla riflessione sociale.

Il male ha molti volti: a Sargans indossa corna, pelli e maschere di legno. Almeno dall'11 novembre: l'inizio della stagione carnevalesca segna anche l'inizio del periodo più intenso dell'anno per l'Hohlgass-Pass.

«Opus Diaboli» è il nome dell'organizzazione. Significa qualcosa come «L'opera del diavolo».

Se si dovesse prendere alla lettera questa traduzione, allora Karl Gmür sarebbe probabilmente Lucifero in persona. Il nativo di Sargans è il presidente e cofondatore dell'associazione, scolpisce anche tutte le maschere e, insieme alla moglie Angelika, è responsabile dei costumi degli oltre 50 membri.

«Voglio mostrare la bellezza del male - dice il 62enne - inquietantemente belle», così definisce le sue maschere, che sono conosciute non solo nella regione, ma anche nei Paesi vicini.

Sebbene l'Hohlgass-Pass di Sargans sia composto da appassionati di carnevale, si è posto l'obiettivo di rendere popolare la tradizione dei «Krampus» e del «Perchten» anche in Svizzera.

Critiche alle corse dei Krampus

La tradizione dei Krampus e dei Perchten è originaria delle regioni alpine ed è praticata soprattutto in Austria e nella Germania meridionale. Il Krampus è una figura dall'aspetto demoniaco con corna, pelliccia e catene che accompagna San Nicolao e punisce i bambini cattivi, come controfigura del santo tanto amato.

I Perchten, invece, appaiono di solito intorno ai «Raunächte» - un periodo di dodici notti, di solito dal 25 dicembre al 6 gennaio - e si dice che scaccino gli spiriti maligni dell'inverno con rumori, maschere e danze sfrenate.

Gli eventi dei Krampus sono spesso criticate perché a volte sfuggono di mano: in alcuni luoghi si è verificato un consumo eccessivo di alcol o aggressioni da parte dei partecipanti mascherati.

L'anno scorso, ad esempio, l'usanza di San Nicolao a Klaasohm, sull'isola tedesca di Borkum, è balzata agli onori delle cronache per il fatto che un rapporto ha reso nota l'entità della violenza contro le donne.

«Qui la violenza non è tollerata, questa è la nostra regola più importante», afferma Gmür. Ogni nuovo membro deve firmare un accordo che lo attesti. Anche le droghe e il consumo eccessivo di alcol sono vietati.

Inizio difficile

L'Opus Diaboli non è solo un'organizzazione maschile, come spesso accade altrove. Vi partecipano intere famiglie. Giovani e anziani sono i benvenuti.

Tuttavia, le figure raccapriccianti hanno inizialmente incontrato reazioni negative dopo essere state rese pubbliche nel 2008. «Nella nostra regione, la gente conosceva solo le maschere tradizionali del carnevale», dice Gmür. Le terrificanti figure di Krampus e Percht, quindi, non si adattavano affatto ad alcune persone.

Da allora la situazione è cambiata. Karl Gmür e i suoi colleghi non celebrano il «male» per il gusto di scioccare. I bambini possono toccare le figure, ridere e stupirsi: dovrebbero imparare che la paura non è un mostro, ma un sentimento che può essere compreso.

«L'immortalità non esiste»

L'Hohlgass-Pass opera quindi in un campo di tensione: tra tradizione e presente, tra cultura popolare e messa in scena moderna. Questa è la vera forza dell'usanza. Il «macabro» diventa una riflessione su ciò che le persone reprimono: la morte, il senso di colpa, l'istinto, l'aggressività.

«L'immortalità non esiste», afferma Karl Gmür. «Uno dei nostri obiettivi è far sì che la gente se ne renda conto». Rendendo visibili questi temi, l'Hohlgass Pass crea uno spazio per il dibattito.

L'organizzazione si basa anche sulla messa in scena. A seconda dell'occasione, le performance sono accompagnate da fuoco e musica, oppure gli occhi già «spettrali» delle figure vengono illuminati ulteriormente con luci LED. «Si tratta dell'effetto che creiamo, non del male in sé».

Halloween come eccezione

Per inciso, questo venerdì Karl Gmür farà un'eccezione alla regola dell'11 novembre: non può resistere all'usanza di Halloween importata dagli Stati Uniti. I membri parteciperanno a un evento locale di Halloween. «Non è una parata, quindi ci permettiamo di farlo», dice Gmür.

Nonostante le buone intenzioni, alcuni visitatori di Halloween saranno probabilmente spaventati dai volti malvagi. Ma forse è proprio qui che risiede la vera magia: il male perde il suo potere quando lo si guarda in faccia.